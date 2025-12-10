Запрет социальных сетей детям до 16 лет вступил в силу в Австралии — что он ограничивает

Австралия внедрила одно из самых жестких ограничений соцсетей в мире. С 10 декабря дети до 16 лет больше не могут создавать собственные аккаунты в Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads и Kick.

Парламент принял соответствующий закон еще в 2024 году. Тогда речь шла о запрете регистрации новых аккаунтов, а затем платформы обязали удалить существующие учетные записи подростков. Все это делается с целью уменьшить влияние соцсетей на несовершеннолетних. Правительство подчеркивает, что этот запрет призван защитить подростков от вредного контента, буллинга, сексуального шантажа и рисков, связанных с долгим пребыванием в соцсетях. Премьер Энтони Албаниз считает, что дети в это время «должны играть на улице, заниматься спортом или искусством».

Новый закон запрещает подросткам создавать аккаунты, но позволяет просматривать контент без авторизации, если платформа поддерживает такой режим. Сами дети и родители не получат штрафов, а вся ответственность ложится на владельцев соцсетей. Если компания пропустит хоть одну регистрацию пользователя, которому еще нет 16, ей грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн).

Регулятор eSafety Commission уточнил список сервисов, на которые ограничения не распространяются. Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam и Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp и YouTube Kids работают без изменений, поскольку их основная функция — не социальное взаимодействие в классическом понимании.

Правительство пошло на такой шаг после серии расследований о безопасности детей онлайн и резонансных свидетельств тех, кто столкнулся с кибербуллингом и манипуляциями. Кампания Let Them Be Kids, которую поддержала главная оппозиционная партия, тоже усилила давление на власть. Комиссар eSafety Джули Инман Грант подчеркивает, что дети «не могут противостоять алгоритмам, темным паттернам и бесконечным лентам».

Соцсети теперь должны внедрить несколько уровней проверки возраста: от документального подтверждения до биометрической оценки лица, голоса или поведенческих моделей. Технологические компании признают, что определить возраст человека только по его физическим признакам сложно, поэтому платформы получили право сами определять приемлемую погрешность в алгоритмах.

Даже правительство не ожидает абсолютной эффективности. Закон требует от платформ «разумных шагов», а не стопроцентного результата. Регулятор будет запрашивать статистику аккаунтов до и после ограничений, а также точность примененных технологий. На практике правительство больше волнуют системные провалы, чем каждый отдельный несовершеннолетний пользователь.

Впереди — большие изменения для бизнеса. В стране 95% детей в возрасте 10-15 лет имеют хотя бы один аккаунт в соцсетях — это примерно 2,5 млн пользователей. Этот сегмент больше не будет монетизированным, и для платформ это болезненный удар. Еще больший риск — волна аналогичных законов в других государствах. Уже сейчас Новая Зеландия, Дания и ряд европейских стран изучают австралийскую модель.

Австралия фактически запустила глобальный эксперимент. Полный запрет соцсетей для подростков может либо укрепить онлайн-безопасность, либо создать новые риски, если дети массово уйдут на менее контролируемые платформы. Как бы ни сложилось, технологическим гигантам придется адаптироваться, а мир внимательно следит за первым таким прецедентом.

