В «єБайрактар» через «Дію» сыграли 1,7 миллионов пользователей

Почти за 3 недели существования «цифрового успокоительного» в приложении «Дія» (запуск состоялся 21 марта), 1,7 миллионов пользователей сыграли в «єБайрактар». Это симулятор боев, где геймер сражается против россиян посредством турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минцифры.

«Самую популярную игру нам помогла создать команда международной компании по разработке компьютерных игр iLogos. Если вы еще не попробовали себя в роли оператора легендарного беспилотника, приобщиться к игре можно просто: авторизуйтесь в обновленном приложении «Дія». В разделе Услуги нажмите «єБайрактар». Играйте в игру онлайн, уничтожайте оккупантов, получайте баллы и верьте в победу Украины!», — отметили в ведомстве.

«єБайрактар» представляет собой симулятор управления Bayraktar TB. Интерфейс мини-игры похож (ествественно, минимально) на тот, с которым взаимодействуют операторы ударных турецких БПЛА. В ходе игры нужно защищать блокпосты и уничтожать технику российских оккупантов.