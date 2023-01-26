Национальный энерготрейдер и турецкая Karpowership разработают проект энергоснабжения Украины мощностью 500 МВт с помощью плавучих электростанций

Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о взаимопонимании с государственным трейдером АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») для расширения сотрудничества в области поставок электроэнергии и скорейшего начала использования плавучих электростанций мощностью 500 МВт для смягчения последствий энергетического кризиса, вызванного российскими ракетными обстрелами гражданской энергетической инфраструктуры.

Karpowership и ЭКУ будут работать вместе с национальными и международными организациями над разработкой и финансированием выработки 500 МВт электроэнергии, достаточной для электроснабжения более 1 млн домохозяйств.

Среди вариантов установки и подключения плавучих электростанций – швартовка на шельфе Молдовы и Румынии в Черном море с подключением к электросети Украины.

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Karpowership и ЭКУ будут сотрудничать с молдавскими и румынскими властями для оценки жизнеспособности этих двух вариантов.

«Karpowership рада работать с ЭКУ над смягчением энергетического кризиса в Украине», — говорится в заявлении Зейнеп Харезы, коммерческого директора компании.

Обе стороны договорились проводить регулярные встречи для совместной разработки и реализации проекта и совместной работы для получения необходимых разрешений и согласований для сотрудничества с третьими сторонами, включая международные организации, говорится в заявлении.

«Энергосистема Украины подверглась 12 массированным российским атакам. Дефицит электроэнергии в результате повреждения генерирующей инфраструктуры Украины растет. Пока война продолжается, строительство новых энергоблоков для восстановления утраченных или поврежденных генерирующих мощностей невозможно, и нам нужно искать инновационные решения для преодоления текущего кризиса. Технология Karpowership позволяет относительно быстро развертывать новые генерирующие мощности с целью целевого направления в украинскую сеть. Мы верим, что это может привести к изменению парадигмы разрешения энергетического кризиса в Украине во время российских атак на инфраструктуру», — отметил генеральный директор АО «ЭКУ» Виталий Бутенко.

Флот компании Karpowership насчитывает 36 плавучих электростанций общей мощностью до 6 ГВт. Компания уже работает по всей Африке, в Новой Каледонии и Бразилии и ведет переговоры с несколькими европейскими странами о поставке до 2 ГВт электроэнергии.

Источники: Anadolu, АТ «ЕКУ»