Valve открыла Steam для игр с генеративным ИИ. Единственное исключение — игры 18+ с постгенерацией

Вчера YouTube обновил политику в части запрещенного ИИ-контента список дополнили реалистичные видео с умершими, избитыми детьми, а также жертвами преступлений и убийств, а сегодня Valve анонсировала изменения в правилах Steam по играм с использованием генеративного ИИ — новые наработки, как сообщается, позволят выпустить подавляющее большинство таких игр.

Игры с ИИ-контентом в Steam: запретить нельзя разрешить

Valve постепенно открывает Steam для игр, использующих сгенерированное ИИ содержимое – сначала она отказала в размещении некоторым разработчикам, чьи игры содержали сгенерированные с помощью нейросетей ассеты. Но уже впоследствии разъяснила, что вообще не против игр, использующих технологии ИИ — при соблюдении правил. После нескольких месяцев изучения этого вопроса и обсуждения его с разработчиками инструментов ИИ и создателями игр компания Гейба Ньюэлла меняет подход к таким играм.

Новый подход к выпуску в Steam игр с использованием ИИ

Во-первых, Valve обновляет опрос, который проходят разработчики, посылая игры на проверку в Steam — теперь он содержит отдельный раздел для раскрытия информации по ИИ. В нем авторы должны описать, как эти технологии используются для разработки игры, и к какой из двух общих категорий она принадлежит:

Предварительно сгенерированное содержимое – любой тип содержимого (графика, код, звук и т.п.), сгенерированный ИИ при разработке (до релиза). Разработчики обязуются (в соответствии с Соглашением о распространении через Steam) не использовать незаконное содержимое или нарушающее авторские права других лиц. Также маркетинговые материалы должны соответствовать содержимому игры. Valve со своей стороны будет проверять соблюдение этих требований и дополнительно будет проводить оценку содержимого, не сгенерированного ИИ.

Сгенерированное в реальном времени содержимое – любой тип содержимого, созданный ИИ уже после релиза игры. В дополнение к правилам, применяемым к предварительно сгенерированному содержимому, к этой категории есть еще одно требование: в опросе разработчики должны рассказать о внедренных в игре предохранителях, гарантирующих, что искусственный интеллект не будет генерировать незаконное содержимое.

Valve использовать эти данные при проверке игры перед выпуском и будет отмечать такие игры — часть информации об использовании ИИ для прозрачности и информирования будет выводиться прямо на странице игры в Steam.

Во-вторых, Steam внедряет систему, которая позволит игрокам в реальном времени жаловаться на незаконное содержание внутри игр с генеративным ИИ. При необходимости игроки смогут пожаловаться непосредственно через оверлей Steam

Единственное исключение — сексуальное содержимое только для взрослых, сгенерированное искусственным интеллектом после запуска. В Valve говорят, что не готовы выпускать такие игры в Steam, но не исключают такую ​​возможность в будущем, если ситуация изменится.

На определение нашего подхода к этим вопросам ушло некоторое время, и нам жаль, что поэтому некоторым разработчикам было труднее принимать решения по разработке своих игр. Однако, по нашему мнению, спешка с занятием позиции в таких сложных вопросах не принесла бы пользы ни нашим игрокам, ни партнерам. Мы будем и дальше учиться на примерах игр, которые разработчики подают в Steam, следить за развитием законодательного регулирования ИИ и обновлять свои решения в соответствии с ситуацией. Valve

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