Valve забанила игроков в Dota 2 самым забавным способом

Valve вышла на тропу войны, заблокировав аккаунты в Dota 2 в так называемой bloodbath (кровавой бане). Компания посылает подарок-сюрприз на аккаунты мошенников Dota 2, даже на принадлежащие профессиональным игрокам чрезвычайно популярной MOBA.

Ничего не подозревая, получатели игрового подарка, который обманчиво называют «сезонным вознаграждением», не понимают, что он содержит «высокотоксический» кусок угля, который приводит к постоянному бану, передает IGN. Именно это произошло со стримером Dota 2 Мэйсоном Mason Венне, который с удивлением увидел, что его аккаунт забанили после того, как он открыл подарок от Valve в видеоролике.

This might be the funniest thing I've ever seen relating to Dota. Well played Valve. pic.twitter.com/v37jGXHQK1

— Richard Lewis (@RLewisReports) December 15, 2023