Новости Игры 15.12.2023 в 17:29 comment views icon

Valve забанила игроков в Dota 2 самым забавным способом

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Юрій Орос

Автор новин

Valve забанила игроков в Dota 2 самым забавным способом

Valve вышла на тропу войны, заблокировав аккаунты в Dota 2 в так называемой bloodbath (кровавой бане). Компания посылает подарок-сюрприз на аккаунты мошенников Dota 2, даже на принадлежащие профессиональным игрокам чрезвычайно популярной MOBA.

Ничего не подозревая, получатели игрового подарка, который обманчиво называют «сезонным вознаграждением», не понимают, что он содержит «высокотоксический» кусок угля, который приводит к постоянному бану, передает IGN. Именно это произошло со стримером Dota 2 Мэйсоном Mason Венне, который с удивлением увидел, что его аккаунт забанили после того, как он открыл подарок от Valve в видеоролике.

В следующем посте на субредите Dota 2 Мэйсон признался и извинился за то, что нанял «фермера», который накручивал ему баллы за поведение в игре (Valve использует систему баллов за поведение, пытаясь поощрить положительное поведение и общение в Dota 2, имеющей репутацию токсической игры).

Сейчас Мэйсон обратился к Valve с просьбой снять с него запрет. «Я полностью понимаю, что поступил неправильно, и знаю, что это трудная просьба, но я прошу о снисхождении. За 13 лет игры в Dota 2 я никогда не совершал ничего подобного, и когда я понял, что это неправильно и что это неправильный путь, я прекратил. Я прошу дать мне второй шанс, потому что я никогда больше не сделаю ничего подобного и никогда не делал в прошлом. Мне нет оправданий, это было что-то, что родилось из разочарования, но мы все иногда разочаровываемся и разочаровываемся в нашей ситуации, но это не значит, что мы должны нарушать правила».

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Неизвестно, отменит ли Valve запрет, но ясно, что компания занимает жесткую позицию в отношении нарушающих правила игроков Dota 2. В своем блоге, объясняя свою позицию, Valve сообщила, что у него «плохие новости» для игроков Dota 2, которые попали в ее «непослушный список… потому что этот год будет кровавой бойней».

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