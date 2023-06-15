Новости Игры 15.06.2023 в 08:33

Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки

15 июня, после двух месяцев в бете, Valve открыла доступ к новому интерфейсу настольного клиента Steam для всех пользователей, и это самое большое обновление UI за долгое время.

Курс
PR-менеджмент для професіоналів
Хочете перейти на стратегічний рівень та стати PR-директором?
Звісно!
Superstar

Наиболее важные изменения – совместное использование кода для настольного клиента Steam, режима Big Picture и Steam Deck. Эти изменения также означают более быстрое внедрение и итерацию новых функций. Например, многие функции этого обновления (например заметки в оверлее) одновременно выходят и на Steam Deck — и это стало возможным именно благодаря общему коду.

В новом дизайне разработчики сосредоточились на улучшении визуальной составляющей и удобстве использования — и, похоже, они в этом добились заметных успехов, ведь клиент стал приятнее и удобнее. Так считают большинство пользователей, участвовавших в бета-тестировании.

Что касается визуальных изменений, они затронули диалоговые окна, меню, шрифты и цвета. В результате по-новому теперь смотрится верхняя и нижняя части окна клиента Steam, настройка и менеджер снимков экрана.

Среди наиболее заметных функциональных изменений — новая вкладка уведомлений с гибкими настройками, полностью переработанный внутриигровой оверлей (открывается в игре сочетанием клавиш Shift+Tab) с новыми функциями и расширенными возможностями персонализации, заметки, доступные не только в оверлее, но и на странице игры в библиотеке, и синхронизируются между всеми ПК (или устройствами Steam Deck!), а также закрепление окон с оверлеем и регулировкой их прозрачности.

Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки
Новые уведомления
Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки
Переработанный оверлей
Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки
Добавление заметок
Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки
Закрепление заметок поверх окна с игрой
Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки
В оверлее появилась панель «Обзор игры», где собраны все важные события с последнего сеанса (продвижение достижений, друзья, которые также играют в эту игру, лучшие пособия, новости и многое другое). Браузер, достижения и менеджер снимков экрана также получили обновления (как в оверлее, так и в настольном клиенте).

Улучшения коснулись и контроллера — теперь обновленный конфигуратор контроллера Steam Deck является частью оверлея, если подключить геймпад, а виртуальные меню можно использовать в настольном клиенте во время игры. 

Техническая работа в обновлении позволяет поддерживать аппаратное ускорение в клиенте Steam не только для Windows, но и для Mac и Linux — улучшена скорость реагирования интерфейса, анимация и прокрутка.

Курс Мікросервісна архітектура.
Опануєте головні принципи розробки мікросервісної архітектури та навчиться проєктувати незалежні сервіси.
Отримати інформацію про курс

Полный список изменений доступен на официальном сайте Steam по ссылке.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить