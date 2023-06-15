Valve существенно обновила настольный клиент Steam — унификация кода с Big Picture и Steam Deck, переработанный оверлей и заметки

15 июня, после двух месяцев в бете, Valve открыла доступ к новому интерфейсу настольного клиента Steam для всех пользователей, и это самое большое обновление UI за долгое время.

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Наиболее важные изменения – совместное использование кода для настольного клиента Steam, режима Big Picture и Steam Deck. Эти изменения также означают более быстрое внедрение и итерацию новых функций. Например, многие функции этого обновления (например заметки в оверлее) одновременно выходят и на Steam Deck — и это стало возможным именно благодаря общему коду.

В новом дизайне разработчики сосредоточились на улучшении визуальной составляющей и удобстве использования — и, похоже, они в этом добились заметных успехов, ведь клиент стал приятнее и удобнее. Так считают большинство пользователей, участвовавших в бета-тестировании.

Что касается визуальных изменений, они затронули диалоговые окна, меню, шрифты и цвета. В результате по-новому теперь смотрится верхняя и нижняя части окна клиента Steam, настройка и менеджер снимков экрана.

Среди наиболее заметных функциональных изменений — новая вкладка уведомлений с гибкими настройками, полностью переработанный внутриигровой оверлей (открывается в игре сочетанием клавиш Shift+Tab) с новыми функциями и расширенными возможностями персонализации, заметки, доступные не только в оверлее, но и на странице игры в библиотеке, и синхронизируются между всеми ПК (или устройствами Steam Deck!), а также закрепление окон с оверлеем и регулировкой их прозрачности.

Улучшения коснулись и контроллера — теперь обновленный конфигуратор контроллера Steam Deck является частью оверлея, если подключить геймпад, а виртуальные меню можно использовать в настольном клиенте во время игры.

Техническая работа в обновлении позволяет поддерживать аппаратное ускорение в клиенте Steam не только для Windows, но и для Mac и Linux — улучшена скорость реагирования интерфейса, анимация и прокрутка.

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Полный список изменений доступен на официальном сайте Steam по ссылке.