Великобритания остановила последнюю угольную ТЭС — она первой построила такую электростанцию в 1882 году

Великобритания закрыла тепловую электростанцию Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире. Это была последняя угольная ТЭС в стране. Великобритания первой начала энергетику на угле, а теперь избавилась от нее.

Первая в мире угольная электростанция была открыта в Лондоне в 1882 году, а еще в 2012 году уголь обеспечивал 39% электроэнергии страны. Данные Ember демонстрируют, как этот показатель быстро падал в последующие годы, оставаясь на уровне 2% или ниже с 2019 года.

У отчёт Ember «Путь Великобритании к постепенному отказу от угольной энергетики» очерчены пять ключевых факторов, которые способствовали быстрым изменениям. Это объявление об отказе от угля к 2025 году десять лет назад, установление тарифов на углерод, поддержка оффшорной ветровой энергии, реформы рынка для поощрения возобновляемой энергии и инвестирования в сеть.

Великобритания преимущественно заменила уголь ветром и солнцем, не увеличивая зависимость от газа. Сейчас страна нацелена на полную декарбонизацию энергосистемы до 2030 года.

Поэтапный отказ от угля принес много преимуществ, уменьшив как выбросы, так и расходы. Быстрое устранение угольной энергетики с 2012 года позволило избежать 880 млн т выбросов — эквивалент более чем удвоенной суммы выбросов всей экономики Великобритании в 2023 году. Замена угля на ветровую и солнечную энергию позволила избежать расходов примерно 2,9 млрд фунтов стерлингов в 2023 году.

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Источник: Electrek

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