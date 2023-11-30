Ответ Telegram Premium. Viber запустил в Украине платную подписку Viber Plus с... ограниченной рекламой

Rakuten Viber сегодня запустил ответ Telegram Premium – собственный премиум Viber Plus. Ежемесячная платная подписка Viber с дополнительными премиум-функциями с сегодняшнего дня доступна в Украине и других странах.

Прежде всего разработчики отмечают, что все предыдущие функции Rakuten Viber, включая звонки и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей по всему миру.

Для пользователей подписки Premium Viber Plus предлагаются следующие дополнительные премиум функции:

Расшифровка голосовых сообщений в тексте. Будет работать просто по клику на сообщения в чате.

Ограниченная реклама. Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова.

Режим невидимки. Позволяет читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая свой онлайн статус другим.

Безлимитный доступ к платным стикерам.

Чат со службой поддержки. Менеджеры отвечают на английском языке, можно обращаться на украинском.

Особые иконки приложения. Подписчики смогут выбрать стиль иконки Rakuten Viber среди нескольких новых.

Viber Plus значок на аватар в приложении. Этот бейдж увидят другие пользователи.

Премиум Viber Plus доступен в более чем 40 странах, включая Украину, Польшу, Чехию и другие. Все желающие Rakuten Viber на iOS и Android могут получить доступ к премиуму, начиная с версии 21.2. Для подключения функции нужно перейти в раздел «Дополнительно» -> Viber Plus. Заплатить подписку можно через внутренние платежные системы Google Play или App Store. Стоимость в долларах — $1,99 в месяц. Активировать подписку можно в любое удобное время, а она будет автоматически обновляться, если не деактивировать через настройки.

В Украине возможность активировать подписку должна появиться у всех пользователей в течение следующих дней.