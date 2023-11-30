Новости Софт 30.11.2023 в 14:11 comment views icon

Ответ Telegram Premium. Viber запустил в Украине платную подписку Viber Plus с… ограниченной рекламой

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Ответ Telegram Premium. Viber запустил в Украине платную подписку Viber Plus с… ограниченной рекламой

Rakuten Viber сегодня запустил ответ Telegram Premium – собственный премиум Viber Plus. Ежемесячная платная подписка Viber с дополнительными премиум-функциями с сегодняшнего дня доступна в Украине и других странах.

Прежде всего разработчики отмечают, что все предыдущие функции Rakuten Viber, включая звонки и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей по всему миру.

Ответ Telegram Premium. Viber запустил в Украине платную подписку Viber Plus с... ограниченной рекламой

Для пользователей подписки Premium Viber Plus предлагаются следующие дополнительные премиум функции:

  • Расшифровка голосовых сообщений в тексте. Будет работать просто по клику на сообщения в чате.
  • Ограниченная реклама. Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова. 
  • Режим невидимки. Позволяет читать сообщения и быть онлайн, не раскрывая свой онлайн статус другим. 
  • Безлимитный доступ к платным стикерам.
  • Чат со службой поддержки. Менеджеры отвечают на английском языке, можно обращаться на украинском. 
  • Особые иконки приложения.  Подписчики смогут выбрать стиль иконки Rakuten Viber среди нескольких новых.
  • Viber Plus значок на аватар в приложении. Этот бейдж увидят другие пользователи.

Ответ Telegram Premium. Viber запустил в Украине платную подписку Viber Plus с... ограниченной рекламой

Премиум Viber Plus доступен в более чем 40 странах, включая Украину, Польшу, Чехию и другие. Все желающие Rakuten Viber на iOS и Android могут получить доступ к премиуму, начиная с версии 21.2. Для подключения функции нужно перейти в раздел «Дополнительно» -> Viber Plus. Заплатить подписку можно через внутренние платежные системы Google Play или App Store. Стоимость в долларах — $1,99 в месяц. Активировать подписку можно в любое удобное время, а она будет автоматически обновляться, если не деактивировать через настройки.

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В Украине возможность активировать подписку должна появиться у всех пользователей в течение следующих дней.

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