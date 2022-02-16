Видео: Канье Уэст прокатился на украинском вездеходе Sherp в рекламном ролике McDonald’s

В новом рекламном видео McDonald’s американский рэпер-миллиардер Канье Уэст появился на странном транспорте: четыре огромных колеса, но это не внедорожник, не бронетранспортер и не военная машина. Оказалось, что приехал Канье на съемки на украинском автомобиле-амфибии Sherp (полное видео). По данным Fox News, у музыканта 10 таких вездеходов стоимостью более 125 тыс. долл. на ранчо в Вайоминге.

Полноприводный Sherp технически является квадроциклом, развивает максимальную скорость всего 30 км/ч на суше и 6 км/ч на воде. Вездеход предназначен для коммерческого, спасательного и туристического использования в экстремальных условиях. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 55 л. с.

Транспорт весом 2,2 тонны способен буксировать собственный вес, имеет шины высотой 1,5 метра, дорожный просвет в 91 см и может преодолевать подъемы под углом 35 градусов. Вход — через откидывающееся лобовое стекло.

Sherp доступен в различных грузовых и пассажирских конфигурациях. Также есть версия с более мощным двигателем, дающим максимальную скорость 40 км/ч, и модель под названием Ark стоимостью 325 тыс. долл. У нее прицеп с приводом на все 6 колес.

У Sherp есть два завода — один в России, один в Украине. Продукцию российского завода компания выпускает только для внутреннего рынка, а украинского – и на экспорт. В феврале 2016 году украинский вездеход засветился в британском телешоу Top Gear, после чего им заинтересловались за границей. В 2020 году Канье Уэст подарил на день рождения украинский вездеход Sherp Pro рэперу 2 Chainz.

С 2018 года Sherp является официальным поставщиком ООН и в рамках Всемирной Продовольственной Программы борется с голодом в ряде стран мира. В 2019 года транспорт признан самым эффективным транспортным средством международной организацией Fleet Awards. Эти вездеходы использует и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.