Virgin Galactic запланировала на 11 июля первый полёт VSS Unity с пассажирами на борту, включая Ричарда Бренсона





Virgin Galactic объявила, что она намерена провести свой следующий испытательный полёт ракеты с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Запуск запланирован на 11 июля. Брэнсон стремится опередить своего коллегу-миллиардера Джеффа Безоса с поднятием в космос. Blue Origin планирует отправить Безоса в космос 20 июля.

«После более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества и навсегда изменить мир», — говорится в заявлении Брэнсона. «Для меня большая честь помочь проложить путь, который предстоит пройти нашим будущим астронавтам, и обеспечить уникальный опыт, который люди ожидают от Virgin».

Это будет четвёртый испытательный космический полёт Virgin Galactic и её первая миссия с экипажем, состоящим из четырёх человек на борту. Предыдущий пилотируемый тестовый полёт, состоявшийся 22 мая, происходил с участием только двух пилотов. Вместе с Брэнсоном в грядущий полёт отправятся три специалиста Virgin Galactic: главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по правительственным вопросам Сириша Бандла. Управлять космическим кораблем VSS Unity будут пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Virgin Galactic заявила, что впервые будет транслировать космический полёт в прямом эфире. Заинтересованные люди смогут следить за этим событием в социальных платформах Twitter, YouTube и Facebook.

Космический корабль компании Virgin Galactic запускается с самолёта-носителя, а затем разгоняется до более чем трехкратной скорости звука. После этого аппарат проводит несколько минут в условиях микрогравитации на высоте более 80 километров. Это граница, которую США официально признают космосом. После этого космический корабль должен медленно развернуться и вернуться на Землю, приземлившись на взлётно-посадочной полосе.

Пока что Virgin Galactic конкурирует только с Blue Origin Джеффа Безоса в сфере суборбитального космического туризма. В июне Безос объявил, что отправится в космос на ракете New Shepard во время первого пассажирского рейса. Этот запуск запланирован на 20 июля. Помимо самого Джеффа Безоса в полёт отправятся его брат и победитель публичного аукциона, легендарный пионер аэрокосмической промышленности Уолли Фанк.

Источник: cnbc