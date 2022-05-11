Virgin Orbit заказала у L3Harris Technologies два модифицированных самолета Boeing 747 для запуска ракет в космос. Первый ожидается уже в 2023 году

Компания Virgin Orbit подписала соглашение с L3Harris Technologies о приобретении двух самолетов Boeing 747-400 для поддержки растущей потребности национальной безопасности США и их союзников в запуске космических спутников. Ныне у компании сэра Ричарда Брэнсона лишь один самолет-носитель под названием Cosmic Girl.

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L3Harris модифицирует эти два самолета для перевозки и запуска ракет Virgin Orbit. Первый должен поступить уже в 2023 году.

«Мы рады помочь удвоить инновационный флот Virgin Orbit, чтобы он мог обслуживать своих клиентов с большей пропускной способностью и гибкостью миссий», — сказал Люк Савойе, президент ISR Systems, L3Harris.

Новые 747-е Virgin Orbit также будут иметь улучшенную компоновку: L3Harris модифицирует самолеты для доставки до двух ракет LauncherOne, а также всего наземного вспомогательного оборудования компании на стартовую площадку.

Следующая запланированная миссия Virgin Orbit предназначена для Пентагона. В рамках нее на орбиту выведут 7 спутников, запуск которых запланирован не ранее 29 июня.

Cosmic Girl компании Virgin Orbit завершила три коммерческих запуска, успешно выведя на орбиту 26 спутников для нескольких коммерческих, государственных и военных заказчиков. Самолет, который ранее был приобретен у дочерней компании Virgin Orbit, Virgin Atlantic, будет продолжать выполнять миссии. Первый запуск из Великобритании ожидается в конце 2022 года с космодрома Корнуолл.