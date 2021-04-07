Віталій Кличко: Київ видав 500 тис. спецерепусток на проїзд у громадському транспорті (перелік сфер та кількість) і буде коригувати графік його руху





Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецерепусток на проїзд у громадському транспорті столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, розповівши, хто саме отримав спецперепуски.

«Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч перепусток для проїзду в громадському транспорті працівників підприємств критичної інфраструктури – тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Такої кількості перепусток достатньо!» – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, перепуски, зокрема, видали:

закладам охорони здоров’я та фармацевтики – 152 тис. спецквитків ;

; сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тис. ;

; центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації — 81 тис. ;

; військовослужбовці, рятуальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тис. ;

; підприємства житлово-комунального господарства – 46 тис. ;

; працівникам ЗМІ – 4,7 тис. ;

; закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2,7 тис.

«Нагадаю, через велику кількість заявок ми терміново друкували додатково 100 тисяч спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх у вихідні. Але в понеділок та вівторок усі, хто потребував, отримали ці документи», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що спецперепустки в першу чергу отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. Тобто критично важливих сфер.

«Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У мене питання! У нас локдаун, а люди продовжують поводитися, ніби все чудово і ніякої пандемії немає!» – зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що Національна поліція вже затримала кількох ділків, які продавали підробні спецперепустки. І закликав киян не купувати ніяких квитків в інтернеті.

«Чимало було спекуляцій щодо кількості транспорту. Мовляв – не вистачало. Наголошую, комунальний транспорт працює за звичайним графіком і поки – в тій же кількості. У понеділок, за спецперепустками, наземним комунальним транспортом скористалися 200 тисяч пасажирів. Метро – майже 152 тисячі людей. У вівторок – 300 тисяч пасажирів скористалися наземним транспортом і майже 210,5 тисяч поїздок зафіксували в метро. Ми постійно моніторимо ситуацію. І в разі необхідності будемо коригувати графік руху і кількість транспорту залежно від пасажиропотоку. Оскільки заповненість рухомого складу зараз в рази менша. У тому числі, тимчасово змінитися може і розклад руху поїздів метрополітену», – заявив Віталій Кличко.

У той же час заступниця керівника метрополітену Наталія Макогон повідомила, що в метро оптимізують графіки руху на період посиленого карантину. З початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.

Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів, що дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення. За попередніми даними, у пікові години планують змінити частоту потягів з півтори хвилини до двох.

Джерело: КМДА