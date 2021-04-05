Локдаун в Києві: КМДА вже видала 437 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті (перелік обмежень)





Як відомо, з сьогоднішнього дня, 5 квітня 2021 року, в Києві посилили карантин, закривши дитячі садочки й школи, а громадським транспортом можна скористатися лише за спеціальною перепусткою. Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив про видачу 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом, тоді як було надрукувано 500 тисяч перепусток.

«Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

«Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і «Муніципальної охорони», – підкреслив Микола Поворозник.

Зазначимо, що Київ ще з 20 березня 2021 року ввів суворі обмеження, а з 23 березня ще й потрапив у «червону» зону карантину. Таким чином, у місті вже діяли наступні обмеження:

Ресторани, кафе й бари працюють лише на виніс або доставку.

Салони краси й перукарні працюють лише за попереднім записом.

Кінотеатри, театри, музеї та інші заклади культури не працюють. Масові заходи скасовані.

Фітнес-зали та басейні закриті.

ТРЦ, непродовольчі магазини й ринки не приймають відвідувачів. Сільськогосподарські ярмарки скасовуються.

Посиленний локдаун, який буде діяти у столиці з 5 квітня по 16 квітня 2021 року у свою чергу передбачає: