Владелец брендов BlackBerry и Alcatel готовит целых пять складных смартфонов с гибкими экранами, включая модель в виде браслета

Практически все известные производители мобильных устройств разрабатывают различные концепции складных смартфонов, но одна из них особенно интересная. Как сообщает ресурс CNET, китайская компания TCL, выпускающая бюджетные телевизоры, а также смартфоны под брендами BlackBerry и Alcatel, работает над пятью складными гаджетами с гибкими дисплеями. Среди них – гибрид смартфона и носимого устройства.

Идея объединить смартфон и носимое устройство на самом деле не новая. Нечто похожее мы видели у Lenovo в 2016 году, когда компания представила рабочий прототип смартфона-браслета Lenovo CPlus. Кроме того, на IFA 2018 мы видели Nubia α – складной смартфон с гибким экраном, который можно носить на руке, обернув вокруг запястья. Показ серийной модели этого устройства ожидается на грядущей MWC 2019.

Подробностей о будущем смартфоне TCL, который одевается на запястье, пока нет. Впрочем, как и об остальных складных устройствах компании. Согласно источнику, к ним относятся два смартфона и два планшета, складывающиеся пополам. В распоряжении CNET оказалось лишь схематическое изображение из патентной заявки, которое вы можете видеть выше. По слухам, это не просто интерпретация различных концепций, которым может последовать TCL, все пять устройств находятся в разработке.

Ранее генеральный директор TCL по маркетингу Стефан Штрайт (Stefan Streit) заявил, что это будут не только смартфоны, гибкие экраны и сама концепция складного устройства найдёт применение и в других потребительских продуктах, например, в телевизорах. Своё первое складное устройство TCL пообещала выпустить в 2020 году. Ожидается, что более детально о своих планах компания расскажет на выставке Mobile World Congress, которая состоится в Барселоне уже через неделю.

Источник: Cnet