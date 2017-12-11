Владелец NiceHash намерен возобновить работу сервиса после взлома и вернуть пользователям похищенные средства

На прошлой неделе стало известно о взломе сервиса NiceHash, в результате чего с кошельков пользователей были похищены средства в биткоинах на общую сумму $60 млн (по курсу на день взлома). Позже представители NiceHash подтвердили факт кражи, приостановили работу сервиса и обратились в правоохранительные органы.

Как правило, после подобных взломов и краж криптовалютные сервисы прекращают работу навсегда, а пользователям остаётся лишь горевать о потерянных средствах. В этот раз ситуация может быть иной. Руководитель NiceHash Марко Кобал (Marko Kobal) заявил в интервью ресурсу Wikitribune о намерении возобновить работу сервиса и выплатить пользователям все деньги, украденные хакерами. Хотя на это может уйти немало времени. К тому же, перед возобновлением работы NiceHash предстоит усилить средства безопасности.

Марко Кобал добавил, что пока продолжается официальное расследование, проводимое правоохранительными органами, он не может поделиться какими-либо конкретными сведениями об уязвимости. Также он отметил, что было создано сообщество, где исследователи и эксперты блокчейн смогут помочь отслеживать и анализировать похищенные средства. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами и крупными биржами, что злоумышленники не смогут воспользоваться украденными средствами, которые сейчас сосредоточены на одном кошельке. Есть надежда, что при попытке вывода деньги будут заблокированы и конфискованы.

Источник: Wikitribune