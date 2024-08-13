Владельцы Cybertruck говорят, что Tesla тайком меняла неисправные двигатели под видом исследования — перед массовым сбоем

В прошлом месяце несколько владельцев Cybertruck сообщили, что Tesla предложила им бесплатную замену привода при следующем визите в сервисный центр. Компания объяснила это предложение исследованием первых экземпляров Cybertruck. Однако у некоторых владельцев Cybertruck недавно двигатель вышел из строя. Некоторые считают, что под видом исследования Tesla делала тихий добровольный отзыв двигателей.

Tesla Cybertruck в последнее время было несколько проблем — многие передовые технологии все еще находятся в начальной стадии. В этом электропикапе почти все отличается от других авто, начиная с производственного процесса, конструкции кузова, материалов и новых технических решений.

Первые пользователи сообщали о многих проблемах с Cybertruck, хотя Tesla решила большинство из них. Однако не все из них были обнаружены, владельцы Cybertruck продолжают сообщать о них, и сейчас это неисправности двигателя.

В большинстве случаев все начиналось с нехарактерного шума сзади или толчков. Сразу после этого пикап выдавал несколько кодов ошибок, связанных с задним приводом и входил в «режим черепахи». Пока проблемы наблюдались только у полноприводных вариантов.

Одному из владельцев помогли работники сервисного центра Tesla, несмотря на выходной день. На основе журналов они предположили, что неисправен или задний инвертор, или задний привод. Они объяснили, что задний инвертор имеет пиропредохранитель, который срабатывает, чтобы защитить привод. Он был сорван, что привело к отключению заднего двигателя. Однако было непонятно, пострадал ли сам двигатель.

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Автовладельцы с похожими проблемами сообщили, что ждали более двух недель, прежде чем Tesla нашла замену заднему инвертору. Другим повезло больше — помогли всего за два дня. Некоторые приехали непосредственно в сервисный центр, когда это произошло, и им немедленно предложили авто во временное пользование, а их инвертор заменили в течение нескольких дней. Это свидетельствует, что Tesla знает о проблеме и уже материально подготовилась к ней.

Именно тогда все вспомнили о бесплатной замене двигателя. Кажется, на самом деле Tesla активно меняла неисправные приводы. Однако большее количество неисправных Cybertrucks может заставить Tesla сделать официальный отзыв — на этот раз не только программный.

Источник: Autoevolution

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