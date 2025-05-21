Владельцы Tesla добавляют самодельные ручки дверей, чтобы не попасть в ловушку — их уже изготавливают серийно

Современные электромобили предлагают немало удобных инновационных решений. Но иногда именно эти новые решения создают неожиданные проблемы. Один из примеров — электрические двери в Tesla. Они выглядят футуристично, однако в экстренной ситуации могут стать ловушкой. И именно поэтому все больше водителей Tesla устанавливают собственноручно сделанные шнуры или тросы к ручкам аварийного открытия дверей.

Отказ от классических ручек имеет свои преимущества: аэродинамика, меньший вес, лучшая эффективность. Кроме того, электроника может автоматически открыть дверь после аварии или не позволить ее открыть, если это опасно. Но все это работает только при условии, что электроника не сбоит и авто не потеряло питание.

Как и многие другие электромобили, Tesla оснащена полностью электрическими дверями. Они открываются с помощью кнопок и моторов, а аварийное открытие возможно только через специальные скрытые механизмы. Например, у Model Y передняя аварийная ручка находится под неприметной крышкой перед кнопками стеклоподъемников. Задние — ещё глубже: за небольшой заслонкой под ковриком в кармане дверей. Многие водители даже не знают об их существовании и расположении. В случае потери питания или после аварии такие двери могут просто не открыться.

К сожалению, известно несколько трагических случаев, когда пассажиры не смогли выбраться из Tesla во время пожара или после столкновения. Людей спасали только после того, как очевидцы или спасатели разбивали окна.

Чтобы повысить собственную безопасность, некоторые владельцы электромобилей Tesla начали самостоятельно привязывать шнурки, веревки или яркие метки к аварийным ручкам. Такие «тюнинги» помогают быстрее найти механизм в критический момент. В конце концов, даже появились компании, которые начали продавать готовые комплекты — например, EV Dynamics предлагает трос с липучкой и креплениями всего за $22. Владельцы электрических авто делятся своими полезными находками на Reddit. Это подчеркивает широкое беспокойство по поводу доступности аварийных выходов Tesla.

У других брендов, таких как Audi, Ford или Fisker, электродвери имеют более понятные аварийные механизмы. В них достаточно просто сильно дернуть ручку — и двери откроются. Tesla же советует использовать приложение на смартфоне, чтобы открыть дверь вручную, если что-то пошло не так. Гениальный совет для критических ситуаций…

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Хотя Tesla во многом задает (или задавала раньше?) тренды в автоиндустрии, порой ее стремление к минимализму и технологичности не учитывает реальные потребности в экстренных ситуациях. Если вы пользуетесь электромобилем с электрическими дверями — стоит заранее узнать, где расположены аварийные механизмы. А если вы — владелец Tesla, возможно, время взглянуть на дополнительное самодельное решение и подумать, не стоит ли сделать собственный «спасательный шнурок». Хотя безопасность не должна быть дополнительной опцией — об этом должен был подумать автопроизводитель.

Источник: techspot