«Властелин колец: Охота на Голлума» — Элайджа Вуд говорит о возвращении к роли Фродо

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Элайджа Вуд, исполнитель роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона рассказал, готов ли он появиться в фильме «Охота на Голлума» Энди Серкиса.

В интервью Элайджа Вуд говорит, что готов повторить свою роль Фродо в «Властелин колец: Охота на Голлума». Хотя учитывая начальное состояние создания фильма о чем-то говорить рано, Вуд, похоже, очень увлечен такой идеей:

«Это было бы невероятно. Я должен сказать, что любое возвращение в Новую Зеландию для работы с этими людьми в контексте того мира было бы… прыжком назад в мир, который так любим и который так много для меня значит. Да, это было бы здорово».

Хотя никакой официальной информации о «Охота на Голлума» еще не было обнародовано, но название фильма предполагает, что действие фильма будет происходить до, или даже во время событий «Братства кольца», первого фильма Джексона о Средиземье. В своем романе Толкин рассказывает, что после того, как Фродо получил Кольцо (но до встречи с Арагорном), Гэндальф и Арагорн охотятся на Голлума. Время повествования открывает окно возможностей для появления в новом фильме знакомых персонажей.

Безусловно, было бы интересно увидеть возвращение оригинальных актеров «Властелина колец», но такое возвращение также сопровождается некоторыми потенциальными проблемами. Наиболее очевидной из них является возраст и соответствующая внешность актеров. Вигго Мортенсену сейчас 65 лет Гендальфу, Иену МакКеллену сейчас 85.

Уменьшение старения может помочь некоторым из актеров «помолодеть», но эта технология может быть чрезвычайно дорогой и не всегда убедительной. Однако вышеперечисленные трое уже выразили готовность вернуться, если это будет уместно.

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Источник: JoBlo

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