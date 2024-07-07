Энди Серкис: «Властелин колец: Охота на Голума» получит другое название, а сюжет будет отличаться от ожидаемого

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Энди Серкис, режиссер фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», поделился новой информацией о ленте. Скорее всего, у нее изменится название, а сюжет будет несколько отличаться от того, что ожидают зрители.

Серкис говорит, что название «Властелин колец: Охота на Голлума» не продержится долго — если видение проекта Серкисом станет окончательным сценарием, изменение названия обязательно. Также он сказал, что лента будет сольным фильмом. Кроме этого, режиссер и звезда фильма рассказал, что его сюжет значительно отличается от того, что предполагает это название. Объявление о фильме побудило поклонников задуматься, вернется ли Вигго Мортенсен как Арагорн и присоединится ли Иен МакКеллен как Гэндальф к миссии по поиску Голлума.

По словам Серкиса, фильм станет исследованием персонажей, которое углубляется в психологию и предысторию главного персонажа. Если рассказывать историю с точки зрения Голлума, название «Охота на Голлума» кажется некорректным. Не исключено, что новое название будет содержать прежнее имя Голлума — Смеагол. Это смещает акцент ан историю и постепенную трансформацию героя.

«Властелин колец: Охота на Голлума» относится к определенному моменту в истории Средиземья и хронологии «Властелина колец», когда Саурон готовит свои войска. Готовый бросить на мир массы орков, Саурон также знает, что Единое Кольцо должно быть найдено. Хотя Голлума больше не владеет им, он должен знать что-то о его местонахождении. Гэндальф посылает одного из своих надежных союзников, Арагорна, на поиски этого существа. Это происходит за 20 лет до начала романа и трилогии Питера Джексона.

Кроме ленты Энди Серкиса под продюсерством Джексона, Amazon также продолжила сериал «Властелин колец: Кольца власти»Премьера второго сезона запланирована на 29 августа 2024 года, также ожидается 3 сезон. Аниме «Властелин колец: Война рохиррим» расскажет историю о короле Рохана Хелме Хаммехенде и его семье 13 декабря 2024 года.

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Источник: ScreenRant

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