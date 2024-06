В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» точно появятся знакомые персонажи — Энди Серкис

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Режиссер и исполнитель главной роли в ленте «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Серкис говорит, что в ней появится кое-кто из предыдущих фильмов — трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Как сообщает Popverse, Серкис сказал на ACE Superhero Comic Con 2024, что в «Охота на Голлума» 2026 года будет кто-то знакомый.

«Еще так рано, было бы несправедливо брать на себя какие-либо обязательства на этом этапе. Но я скажу, что это будет глубокое погружение, где мы будем исследовать характер Голлума. Возможно, есть персонажи, которых мы узнаем и которые могут вернуться. Я не буду говорить кто».

Вероятно Серкис не раскрывает, кто может вернуться потому, что он не знает. Исходя из комментариев соавтора фильма и режиссера трилогий Питера Джексона, создатели пока не имеют общей истории:

«Мы действительно хотим изучить его предысторию и углубиться в те части его путешествия, которые мы не успели осветить в предыдущих фильмах. Слишком рано знать, кто пересечет его путь, но достаточно сказать, что мы берем пример с [Толкина]».

О «Властелин колец: Охота на Голлума» было объявлено 9 мая 2024 года, когда авторы работали над ранним сценарием, но Серкис сказал, что обсуждение началось только около восьми месяцев назад, то есть примерно в октябре 2023 года.

«Мы начали говорить об этом примерно восемь месяцев назад. «Они говорили: «Энди, мы действительно хотим оживить Средиземье». Есть так много свежих историй, к которым мы хотим присоединиться. Меня попросили быть режиссером. Это мечта, которая сбылась. Работать с людьми, с которыми я люблю работать в стране, в которой я люблю работать», — вспоминает Серкис.

Комментарии о возрождении Средиземья несколько более сентиментальны, чем слова тех, кто владеет франшизой «Властелин колец». Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав говорит, что франшиза «Властелин колец» — «недостаточно использована» и что компания «работает, чтобы исправить это». Тем временем глава Embracer Group, владельца The Lord of the Rings, Ларс Вингефорс, заявил, что компании нужно «эксплуатировать Властелина колец очень значительным образом» на фронте видеоигр.

Сообщалось, что 65-летний исполнитель роли Арагорна Вигго Мортенсен и 85-летний актер Иен МакКеллен, Гэндальф, открыты для возвращения во франшизу. Но первый снимется в «Охоте на Голлума», если это будет уместно для него и его персонажа, в то время как второй говорит, что сделал бы это, если к тому времени он еще будет жив.

Франшиза развивается и в других направлениях. Amazon продолжает сериал «Властелин колец: Кольца власти» — премьера второго сезона запланирована на 29 августа 2024 года. В феврале шоураннеры Патрик Маккей и Джей Ди Пейн продлили подписали новое трехлетнее соглашение с компанией, чтобы начать раннюю работу над 3 сезоном. Аниме «Властелин колец: Война рохиррим» расскажет историю о крепости могущественного короля Рохана Хелма Хаммехенда 13 декабря 2024 года.

Источник: IGN

