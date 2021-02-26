Vodafone Analytics оприлюднив рейтинг районів Києва, де найбільше люблять тварин [інфографіка]





Аналітики Vodafone нарешті з’ясували, в якому районі Києва більше люблять тварин. На основі даних власної мережі Vodafone склав рейтинг любителів домашніх тварин серед киян. Рейтинг складено з урахуванням чисельності мешканців кожного району міста.

Топ-5 районів, дружніх до домашніх улюбленців, виглядають так:

Найбільше любителів котиків і собак виявлено у Печерському районі. Майже 14% мешканців Печерська мають домашніх улюбленців.

мешканців Печерська мають домашніх улюбленців. На другому місці – мешканці Голосіївського району, тут відсоток любителів домашніх тварин складає 12,7% .

. На третьому – жителі Дарницького району Києва із показником 12,6% .

. 12,5% мешканців Оболоні є щасливими власниками котів і собак, що робить Оболонський район четвертим у чотирилапому рейтингу.

мешканців Оболоні є щасливими власниками котів і собак, що робить Оболонський район четвертим у чотирилапому рейтингу. Завершує п’ятірку Шевченківський район, тут 12,2% жителів тримають вдома кота чи собаку.

На шостому місті – столичний Поділ (12,1%), на сьомому – Солом’янський район (11,9%), на восьмому – Дніпровський (11,6%), на дев’ятому – Святошинський (11%). Найменше любителів домашніх тварин виявилось у Деснянському районі Києва, їх тут лише 10,8%.

Власники домашніх тварин мають деякі схожі риси. Так, серед них більше жінок, ніж чоловіків – ця пропорція незначно різниться по районах, та загалом по місту прямує до співвідношення 60% жінок проти 40% чоловіків.

Серед власників домашніх тварин набагато більше людей з високим і середнім рівнем доходу, ніж серед тих, хто не має кота чи собаки. Отже можна стверджувати, що домашній улюбленець – це престижно.

Любителі котиків і собак є більш активними у соціальних мережах, ніж ті, у кого домашніх улюбленців немає. Не дивно, адже найкращий контент буквально під рукою кожного дня. Фото і відео котиків та собак змушує їхніх власників генерувати вдвічі більше, ніж звичайних інших людей, трафіку в Instagram, в 1,5 рази більше трафіку у YouTube та в 1,7 разів більше трафіку у Facebook.

Наявність домашньої тварини майже у 60% випадків дорівнює наявності авто у власника. У всіх районах Києва частка автолюбителів серед любителів домашніх тварин вища, ніж серед тих, у кого вдома живуть тільки люди.

Рейтинг складено на основі знеособлених великих даних, які Vodafone використовує для надання послуг Vodafone Analytics. Ці послуги дозволяють отримати точну геоаналітику, описати портрет цільової аудиторії, організувати таргетовану рекламу, отримати модель Look-a-like.

Джерело: Vodafone Analytics