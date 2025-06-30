«Некоторые VIP-персоны напоминают Илона Маска»: создатель «Игры в кальмара» говорит, что третий сезон вдохновлялся «ситуацией в США»

Илон Маск вдохновляет, но — это не комплимент. Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк взял образ миллиардера для избалованных VIP-персон.

Автор сериала поделился, что вдохновлялся экстравагантным поведением Маска во время работы над третьим сезоном. Его образ стал источником вдохновения, особенно во время написания сцены с состоятельными зрителями смертельных игр.

«Илон Маск сейчас повсюду, правда? Все о нем говорят. Он не только руководитель огромной технологической компании, которая почти контролирует мир, но и настоящий шоумен. После написания [3 сезона] я, конечно, подумал: «О, некоторые из VIPов действительно немного похожи на Илона Маска»», — сказал Хван.

В новом сезоне сериала эти VIP-персонажи — богачи в масках, наблюдавшие за играми со стороны — они впервые участвовали в соревнованиях напрямую. Хван объясняет это как часть большего замысла: «Они снимают маски, входят в игру и убивают других собственноручно». По словам режиссера, идея такого развития событий появилась под влиянием современной политической атмосферы в США.

«В прошлом те, кто действительно контролировал систему и удерживал власть, прятались за занавесом — почти как часть большого невидимого заговора. Но теперь все иначе, особенно в Америке. Сегодня много говорят об олигархии, но эти так называемые владельцы крупных технокомпаний открыто выступают и заявляют, кого поддерживают своими деньгами. Люди, которые действительно держат в руках власть и управляют системой, больше не прячутся. Они добровольно сбрасывают маски, почти как будто заявляют: «Это мы всем управляем. Это мы держим все под контролем»», — резюмирует Хван.

Что известно о третьем сезоне «Игры в кальмара»

С 27 июня на Netflix доступен третий сезон «Игры в кальмара» — — «Игры в кальмара» — финальная часть истории Сон Ги Хуна, который решил уничтожить систему смертельных игр. После трагической гибели его друга детства Чон Бэ (Ли Со Хван) от рук Фронтмена (Ли Бён Хон) во втором сезоне, главный герой возвращается, чтобы окончательно остановить соревнование.

В новом сезоне шесть эпизодов с украинским дубляжом, каждый продолжительностью до часа. Это самый короткий сезон сериала: для сравнения, в первом было 9 серий, во втором — 7. Первые рецензии указывают, что сезон готовит зрителям «много слез» и, вероятно, не слишком оптимистичный финал. Сам Хван ранее говорил, что «хеппи-энда не будет» В третьем сезоне эта история будет завершена, хотя Netflix, вероятно, не откажется от продолжения. Сам Хван ранее намекал на возможный спин-офф, события которого будут разворачиваться между первым и вторым сезонами.

Источник: Variety