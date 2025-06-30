«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes

Квентин Тарантино довольно часто критиковал стриминговые платформы в том, что касается выпуска фильмов, которые пропускают кинотеатральные премьеры — однако один из любимых сериалов режиссера принадлежит именно Netflix.

В интервью The Jerusalem Post (через Collider) двухлетней давности Тарантино расхваливал сериал ужасов «Призрак дома на холме» Майка Флэнагена.

«Мой любимый сериал, без всякой конкуренции — это «Призраки дома на холме»».

Сериал в жанре сверхъестественного и ужасов стартовал на Netflix в октябре 2018 года, как свободная интерпретация одноименного романа Ширли Джексон 1959 года. Сюжет происходит в двух временных линиях: одна рассказывает о пяти братьях и сестрах, которые сталкивались со сверхъестественными явлениями в детстве, тогда как вторая переносит их опыт в современную жизнь.

Частично то, что делает «Призрак дома на холме» таким захватывающим, заключается в актерском составе во главе с Викторией Педретти, Оливером Джексоном-Коэном, Михилем Хаусманом, Элизабет Ризер и Карлой Гуджино в роли Оливии Крейн, сердца семейной трагедии. Каждый из 10 эпизодов действует как часть большей головоломки, сосредотачиваясь на каждом из членов семьи Крейн и фиксируя долговременные последствия их травмы и горя. Одним словом, идеальное сочетание человеческой драмы с ужасами — достойное звание любимого сериала Тарантино.

Как ни странно, несмотря на то, что оценки Квентина довольно часто расходятся с отзывами критиков, «Призрак дома на холме» получил достаточно высокий рейтинг на Rotten Tomatoes: 93% от критиков и 91% от зрителей.

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«»Призрак дома на холме» — это одновременно и совершенно ужасная история о призраках, и эмоционально разрушительная семейная драма. И это один из лучших сериалов, выпущенных Netflix на данный момент», — писал кинообозреватель Адам Читвуд в рецензии Collider.

В дальнейшем Флэнаген пополнил видеотеку Netflix не менее жуткими шоу: «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников» и из последнего — готический мини-сериал, основанный на произведениях Эдгара По «Падение дома Ашеров». Кроме тематического сходства, в проектах иногда дублируется и актерский состав.

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости» / The Newsroom, отметив автора Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также назвал лучший боевик 2025 года и фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории.