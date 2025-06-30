Новости Кино 30.06.2025 в 20:52 comment views icon

«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes

Квентин Тарантино довольно часто критиковал стриминговые платформы в том, что касается выпуска фильмов, которые пропускают кинотеатральные премьеры — однако один из любимых сериалов режиссера принадлежит именно Netflix.

В интервью The Jerusalem Post (через Collider) двухлетней давности Тарантино расхваливал сериал ужасов «Призрак дома на холме» Майка Флэнагена.

«Мой любимый сериал, без всякой конкуренции — это «Призраки дома на холме»».

Сериал в жанре сверхъестественного и ужасов стартовал на Netflix в октябре 2018 года, как свободная интерпретация одноименного романа Ширли Джексон 1959 года. Сюжет происходит в двух временных линиях: одна рассказывает о пяти братьях и сестрах, которые сталкивались со сверхъестественными явлениями в детстве, тогда как вторая переносит их опыт в современную жизнь.

Частично то, что делает «Призрак дома на холме» таким захватывающим, заключается в актерском составе во главе с Викторией Педретти, Оливером Джексоном-Коэном, Михилем Хаусманом, Элизабет Ризер и Карлой Гуджино в роли Оливии Крейн, сердца семейной трагедии. Каждый из 10 эпизодов действует как часть большей головоломки, сосредотачиваясь на каждом из членов семьи Крейн и фиксируя долговременные последствия их травмы и горя. Одним словом, идеальное сочетание человеческой драмы с ужасами — достойное звание любимого сериала Тарантино.

Как ни странно, несмотря на то, что оценки Квентина довольно часто расходятся с отзывами критиков, «Призрак дома на холме» получил достаточно высокий рейтинг на Rotten Tomatoes: 93% от критиков и 91% от зрителей.

«»Призрак дома на холме» — это одновременно и совершенно ужасная история о призраках, и эмоционально разрушительная семейная драма. И это один из лучших сериалов, выпущенных Netflix на данный момент», — писал кинообозреватель Адам Читвуд в рецензии Collider.

В дальнейшем Флэнаген пополнил видеотеку Netflix не менее жуткими шоу: «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников» и из последнего — готический мини-сериал, основанный на произведениях Эдгара По «Падение дома Ашеров». Кроме тематического сходства, в проектах иногда дублируется и актерский состав.

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости» / The Newsroom, отметив автора Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также назвал лучший боевик 2025 года и фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории.

Квентин Тарантино о «Дюне» Дени Вильнева: «Не хочу снова смотреть фильм, в котором так драматично говорят слово “специя”»

Популярные новости

«Лучшее, что он сделал»: продюсер Дэвида Линча рассказала о неснятой «Незаписанной ночи»
В трейлере «Голого пистолета» Лиам Нисон пародирует фильм «Патруль» и устраивает стрельбу в очереди в туалет
A24 наняла 19-летнего ютубера режиссером полнометражного хоррора «Закулисье»

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Я подтверждаю то, что мне 21 год или больше, и соглашаюсь со всеми политиками сайта ITC.ua