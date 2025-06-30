Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца

«Проект Аве Мария» / Project Hail Mary от Amazon адаптирует одноименный научно-фантастический роман Энди Вейера 2021 года и показывает Райана Гослинга в роли бывшего учителя и «астронавта поневоле», которого отправляют в миссию по спасению Солнца и Земли.

«Райланд Грейс (Гослинг) оказывается на космическом корабле, не помня своего прошлого и того, как он туда попал. Его межзвездная миссия, которую необходимо успешно выполнить, чтобы спасти Землю от потенциальной катастрофы, приводит к встрече с таинственным инопланетянином, который также стремится спасти свой собственный вид».

Трейлер начинается с того, что очень бородатый Грейс просыпается из комы на космическом корабле, который, как он обнаруживает, находится в 11,9 световых лет от Земли. Через серию флешбеков мы узнаем, что земное Солнце, а также бесчисленное количество соседних звезд, умирают в результате воздействия таинственного вещества. По мере того, как Грейс постепенно восстанавливает свою память, у него возникает много вопросов. Почему эту миссию поручили простому учителю? Сможет ли он вовремя решить проблему? И что это за неизвестная форма жизни, которая находится с ним в космосе?

Кроме Гослинга в фильме появляются Сандра Хюллер («Анатомия падения») и Милана Вайнтруб. Режиссерами и сопродюсерами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через Вселенные», «Мачо и ботан 2», «Соло. Звездные Войны. История»), а сценаристом — Дрю Годдард, который создал супергеройский телесериал Netflix «Сорвиголова» и ранее адаптировал книгу Вейера для фильма «Марсианин» (2015), номинированного на семь премий «Оскар».

Ранее состоялись тестовые показы фильма, которые оценили его как «интеллектуальную и эмоционально резонансную» научную фантастику, а также отметили актерскую игру Гослинга.

«Это невероятно амбициозная история с огромным масштабом, и ее создание казалось действительно сложным, и это наше своеобразное преимущество», — заявлял Гослинг на CinemaCon. «Вот почему мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что я здесь снимаюсь. Я также говорю это потому, что я продюсер фильма».

«Проект Аве Мария» стартует в кинотеатрах 20 марта 2026 года.