GIGABYTE AERO X16 и GAMING A16 от 50 тыс. грн: голосовые команды, до 4 ТБ SSD и выбор между AMD и Intel

GIGABYTE сообщила о выпуске пары производительных ноутбуков AERO X16 и GAMING A16. Они позиционируются как универсальные решения для творчества, работы и развлечений.

Обе серии поддерживают фирменную программу GiMATE со встроенной LLM-моделью. Достаточно нажать клавишу и задать ноутбуку голосовую команду: уменьшить шум, ускорить вычисления, оптимизировать батарею или создать изображение с помощью ИИ (например, Stable Diffusion).

GIGABYTE AERO X16

AERO X16 — это легкий (1,9 кг при толщине 16,75 мм) и производительный ноутбук для работы и творчества. Он имеет 16-дюймовый IPS дисплей с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей), частотой 165 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Экран обеспечивает охват 100% цветовой гаммы sRGB и обладает сертификацией Pantone Validated

Устройство может комплектоваться процессором AMD Ryzen AI 7 или Ryzen AI 9 с 8-12 ядрами, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 и имеет два слота M.2 для установки SSD емкостью 4 ТБ. Конфигурацию дополняют дискретные видеокарты GeForce RTX 5060 или RTX 5070.

Аккумулятор ноутбука позволяет работать до 12 часов без подзарядки. Система содержит порт USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, что позволяет заряжать ноутбук даже с помощью зарядок для смартфонов. Устройство предлагает обновленную клавиатуру Golden Curve и увеличенный тачпад.

Ноутбук GIGABYTE AERO X16 поступит в продажу в Украине уже на этой неделе по цене от 69999 грн.

GIGABYTE GAMING A16

Модель GAMING A16, как видно из названия, ориентирована на геймеров. Эта новинка весит чуть более 2,2 кг, а толщина составляет 19,45 мм. Здесь также доступен 16-дюймовый IPS дисплей, но с немного другими параметрами. Есть версии разрешения Full HD+ (1920×1200 пикселей, 300 нит) и WQXGA (2560×1600 пикселей, 400 нит). Во всех случаях используются панели с частотой 165 Гц.

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В этой модели доступны процессоры Intel Core i5 и i7 (8 и 10 ядер соответственно) в паре с видеокартами RTX 4050, RTX 5060 или RTX 5070. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 и два накопителя емкостью до 4 ТБ. Для охлаждения компонентов используется система Icy Touch и кулером WINDFORCE с двумя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками.

Игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A16 поступит в продажу через 2-3 недели со стартовой ценой от 49999 грн.