Vodafone и США намерены отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei





Компания Huawei несёт потери на фронтах борьбы за западных потребителей. Так, европейский телекоммуникационный оператор Vodafone заявил, что он полностью откажется в своих основных беспроводных сетях от оборудования, произведённого компанией Huawei. Генеральный директор Ник Рид сказал, что этот шаг обойдётся компании примерно в €200 млн, и переход займёт около 5 лет.

На прошлой неделе Великобритания заявила, что позволит операторам продолжать использовать оборудование для создания сетей 5G от поставщиков из группы «высокого риска», таких как Huawei, только если они не интегрируют оборудование в высокочувствительные ключевые части своих сетей. Страна также установила лимит на оборудование Huawei на уровне 35%, который операторы не могут превысить, даже если такое оборудование используется только в вышках и мачтах сотовой связи и мачтах. Рид сослался на это решение властей в качестве одного из мотивов действий Vodafone.

Дополнительно Рид заявил, что, если другие европейские страны последуют примеру Великобритании и введут аналогичное ограничение на оборудование Huawei, для развёртывания сетей связи 5G в этих странах потребуется значительно больше времени. Дело в том, что операторы вынуждены будут тратить деньги на замену и модернизацию оборудования, а не на развитие сетей 5G.

Великобритания приняла решение позволить Huawei участвовать в разворачивании сетей 5G в стране, несмотря на серьёзные возражения со стороны США. В течение последних двух лет федеральное правительство США оказывало давление на союзников, чтобы запретить использование продукции китайского производителя телекоммуникационного оборудования из-за опасений, связанных с безопасностью. В мае 2019 года министерство торговли добавило Huawei в список Entity List, фактически запретив американским операторам использовать оборудование компании в своих 5G-сетях.

Не менее печальные новости для Huawei приходят и с другой стороны Атлантического океана. В частности, стремясь ослабить господство китайского бренда Huawei в сфере телекоммуникационного оборудования, Белый дом развернул программу «импортозамещения». Американские власти работают с местными технологическими гигантами, такими как Microsoft и Dell, над созданием программного обеспечения для телекоммуникационных сетей 5G следующего поколения. Цель проекта заключается в том, чтобы разработать универсальное ПО, которое будет работать на оборудовании практически любого производителя.

Кроме того, Huawei рискует погрязнуть в судебных тяжбах в США. Китайская компания подала в суд на оператора Verizon, обвинив последнего в незаконном использовании 12 её патентов. Хотя ещё в прошлом году компания заявляла о нарушениях более чем 200 патентов. Сумма иска не уточняется.

Источник: Engadget, wsj, The Verge