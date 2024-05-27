Vodafone протестировала 5G в Украине — соединила Киев, Ивано-Франковск и Хельсинки

Во время проведения форума Action Forum 2024 компании Vodafone и Nokia продемонстрировали возможности связи 5G в Украине. Отмечается, что в рамках мероприятия впервые в Украине состоялся 5G-телемост между Украиной и Финляндией. Новой высокоскоростной связью объединили сразу три европейских города: Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки.

Участники форума услышали выступление Михаила Федрова, Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министра цифровой трансформации. На связь также вышел Хельсинки, где 5G сеть работает с 2019 года. Участников форума приветствовал Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, который недавно посетил Украину. Во время визита стороны обсуждали, в частности, и инвестиции в современные технологии. Кроме того, в прямом 5G-эфире из Хельсинки вышел президент Nokia Mobile Networks — Томми Витто.

В Ивано-Франковске в телемосте приняли участие Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone и Юрий Филюк, CEO и инициатор инновационного центра Промприбор. В Киевском офисе Vodafone находились Станислав Прибытько, руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры и Ольга Дейнега, GR директор Vodafone.

Связь состоялась с помощью тестовых внутренних решений 5G, которые Vodafone и Nokia построили в Ивано-Франковске на территории инновационного центра Промприбор, а в Киеве — в офисе Vodafone.

Это первые в Украине площадки, где 5G стал доступен не только с помощью специального демонстрационного оборудования. 5G-связь работала на обычных смартфонах и планшетах с поддержкой соответствующего стандарта связи.

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Кроме того, участники форума стали свидетелями технологически-художественного перформанса — синхронного выступления двух музыкальных коллективов, которые находились в 600 км друг от друга. Оркестр Eclectic Sound Orchestra сыграл на крыше офиса Vodafone в Киеве, а женская вокальная группа Spivochi — на сцене Промприбора в Ивано-Франковске. С помощью 5G удалось передать звук и изображение наилучшего качества без задержки — так, чтобы музыканты могли играть синхронно.

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