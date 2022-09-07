Vodafone запустил услугу «Геопоиск» для определения местонахождение близких людей – она работает без приложений и интернета

Оператор сотовой связи Vodafone Украина запустил услугу «Геопоиск». Она позиционируется как решение для поиска местонахождение близких.

Услуга позволяет узнать, где находится человек. Для этого используются технологические возможности мобильной сети Vodafone. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно устанавливать никакие приложения. Также абоненту, местонахождение которого хочет узнать пользователь, не нужно иметь доступ в интернет. Информация передается по SMS.

Чтобы начать пользоваться услугой «Геопоиск», необходимо получить подтверждение от человека, местонахождение которого планируется просматривать. Для этого нужно:

отправить SMS с текстом Старт на номер 5500

в ответ на SMS предоставить номер телефона человека, разрешение которого нужно получить

После получения разрешения можно в любой момент убедиться, где находится близкий человек. Для этого нужно отправить на номер 5500 SMS с текстом «Пошук» и номером человека, которого нужно найти. К примеру «Пошук +380ХХХХХХХХХ». В ответ придёт сообщение с координатами: «Абонент +380ХХХХХХХХХ 31.05.22 о 15:10 знаходився в такому радіусі: і посилання на місцезнаходження». Данные о местонахождении предоставляются с приблизительным радиусом 3 км. На карте также будут указаны дата и время, когда местонахождение было определено.

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Максимально к услуге можно подключить пять номеров. Предоставленное разрешение будет действовать 30 дней. После каждого запроса на просмотр местонахождения абонента он будет получать SMS-напоминание: «Абонент +380ХХХХХХХХХ переглядає Ваше місцезнаходження».

Услуга «Геопоиск» доступна всем абонентам Vodafone с 7 сентября и пока действует в тестовом режиме. С 07.09.2022 по 24.11.2022 она будет предоставляться бесплатно. Услуга действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий, и недоступна за границей. Более подробная информация об услуге доступна на сайте оператора.