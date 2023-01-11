Война, Арестович, Украина, Бандера и ВСУ: названы самые популярные статьи украинской Википедии в 2022 году

Организация «Вікімедіа Україна» проанализировала статистику посещений украинского раздела Википедии и выделила 50 самых статей 2022 года.

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Отмечается, что главным событием в прошлом году для украинцев стало полномасштабное российское вторжение, которое началось 24 февраля. Это вызвало растущую популярность Википедии как надёжного источника достоверной информации. По результатам 2022 года украинский раздел онлайн-энциклопедии просмотрели более миллиарда раз – абсолютный рекорд.

Самой популярной в 2022 году стала статья «Русское вторжение в Украину (2022)», которая получила 3 715 590 просмотров. Также читателей очень интересовали статьи о некоторых личностях, таких как Алексей Арестович (2-е место) и Степан Бандера (4-е место). В пятерку лидеров также вошли статьи об Украине (3-е место) и СЗУ (5-е место).

В прошлом году в Википедии часто интересовались статьями на темы, связанные с защитой Украины от российской агрессии: Вооруженные силы Украины, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, «Призрак Киева» (сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации), отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов».

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Кроме того, пользовались большой популярностью статьи о разнообразии видов вооружения, которые используются во время российско-украинской войны: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 «Град», «С-300». Также популярны были статьи о российских ракетных комплексах: «Искандер», «Калибр». И ещё украинцы интересовались российским ракетным крейсером «Москва», который пошёл по указанному ему маршруту.

Вместе с тем украинцы впервые активно интересовались Республикой Китай (известной также как Тайвань).