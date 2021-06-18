Война разгорается: Геннадий Корбан подал иски к совладельцу компании «Цитрус» Григорию Топалу на сумму более 1 млрд грн





Вокруг сети магазинов «Цитрус» продолжают разгораться нешуточные страсти. Напомним, более года назад между совладельцами «ЗТ-Инвест» — одного из юрлиц сети электроники «Цитрус», которая владеет доменом и торговой маркой сети — возник конфликт. Между совладельцами — Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом — борьба шла с переменным успехом и казалось, что ей не будет конца, пока в конце февраля этого года в неё не вмешался бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан. Он выкупил у Дмитрия Зинченко долю 50% в «ЗТ-Инвест».

Тогда второй совладелец Григорий Топал заявил, что не признает законность этой сделки и будет оспаривать ее в суде. В свою очередь Геннадий Корбан сообщил: «Воевать мы тоже умеем». И вот время войны настало. Как минимум, она разгорается в юридической плоскости.

Геннадий Корбан рассказал, что на протяжении последних трёх месяцев его специалисты проводили аудит компании «Цитрус». При этом были обнаружены следующие нарушения:

оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов;

передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам;

многолетнюю «серую» растаможку товаров компанией «Цитрус».

Учитывая серьёзность нарушений, юристы Геннадия Корбана подали иски к совладельцу компании «Цитрус» Григорию Топалу на общую сумму более 1 млрд грн. Кроме того, информация о нарушениях передана в контролирующие органы.

«На данный момент мои юристы уже подали более четырёх судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнёру-совладельцу компании «Цитрус» Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины», — написал Корбан.

В компании «Цитрус» опровергли слова Корбана и завили, поданная им информация носит заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеет ничего общего с фактическим состоянием дел. Более того, в компании ничего не знают о проводившемся аудите.

«Заявление о том, что Геннадий Корбан является собственником компании «Цитрус» — абсолютная ложь. И это факт. По словам Геннадия Корбана был проведён глубокий анализ и аудит деятельности нашей компании. Мы об этом ничего не слышали, но будем безмерно благодарны, если Геннадий поделится результатами аудита при наличии таковых. Тем более группа компаний действительно успешно закончила международный аудит», — заявили в пресс-службе группы компаний «Цитрус».

Дополнительно в компании отметили, что Геннадий Корбан стал совладельцем юридического лица «ЗТ-Инвест». Оно, якобы, владеет лишь частью второстепенных активов, которые не влияют на операционную деятельность или оборотные активы «Цитруса».

«Геннадий Олегович Корбан не получал 50%-ную долю в группе компании Цитрус. В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании «ЗТ-Инвест», которая не имеет никакого отношения к группе компаний «Цитрус». Совсем недавно Г-н Корбан в аналогичной волне фейковых сообщений утверждал, что купил 50% компании «Цитрус», но теперь он скромнее и ограничился термином «получил», — добавили в «Цитрус».

Источник: AIN