«Воевать мы тоже умеем». Геннадий Корбан подтвердил покупку 50% доли в юрлице сети «Цитрус»





Ситуация вокруг украинской розничной сети магазинов цифровой техники и электроники «Цитрус» — сейчас одна из самых обсуждаемых тем в УАнете. Теперь, когда появилась реакция нынешнего руководства Цитруса и комментарий бизнесмена из Днепра Геннадий Корбан, можно составить полное представление касательно происходящего. Если вкратце: судя по всему, Корбан в итоге завладеет сетью.

Ситуация с «Цитрусом» — классика жанра: совладельцы рассорились и начали войну за бизнес, который в итоге, похоже, достанется третьему лицу (читай: Корбану). Вкратце пересказываем события нескольких последних дней.

Примерно год назад между совладельцами «ЗТ-Инвест» — одного из юрлиц сети электроники «Цитрус», которая владеет доменом и торговой маркой сети — возник конфликт. С тех пор борьба между совладельцами — Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом — шла с переменным успехом и казалось, что ей не будет конца, но все внезапно изменилось в конце февраля, когда Зинченко продал свою 50% долю в «ЗТ-Инвест» бизнесмену из Днепра Геннадию Корбану. Смена совладельца произошла 25 февраля 2021 года, что подтверждают записи в базе данных Opendatabot. 1 марта с подачи украинских СМИ новость об изменениях в структуре собственников «ЗТ-Инвест» получила широкую огласку.

Пресс-служба «Цитруса» выступила с заявлением (сейчас оно уже удалено), в котором сообщила, что Геннадий Корбан заключил сделку «скрытым незаконным способом», а компания уже подала иск в суд о пересмотре законности покупки. Также в «Цитрусе» отметили, что ЗТ-Инвест» принадлежит только часть второстепенных активов компании, которые не влияют ни на операционную деятельность, ни на оборотные активы предприятия.

2 марта Forbes и Лига опубликовали интервью с Геннадием Корбаном касательно покупки доли и планов относительно «Цитруса». Бизнесмен подтвердил, что действительно купил 50% долю в «ЗТ-Инвест». По словам Корбана, Топалу о сделке было известно, тот сам выходил на связь и предлагал купить его долю.

Точную сумму сделки Корбан отказался назвать, отметив лишь, что цена была рыночной, а само поглощение — согласованным, а не принудительным.

В интервью Forbes Корбан рассказал, что в первую очередь планирует структурировать бизнес и перевести юридический адрес из Одессы в Днепр. После этого новый собственник планирует заняться «расширением присутствия на рынке и строительством большой онлайн-платформы», но никаких конкретных заявлений не сделал.

Корбан также заявил, что готов выкупить и долю второго партнера (Григория Топала), если ему будет неудобно вести с ним бизнес. Бизнесмен выразил надежду, что в конечном итоге сможет договориться с партнером по новому бизнесу, но в противном случае готов «воевать».