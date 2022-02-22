Volkswagen анонсировал выход электроминивэнов ID. BUZZ и ID. BUZZ Cargo с двунаправленной зарядкой и Plug&Charge

Volkswagen готовится к презентации полностью электрического фургона ID. BUZZ. Его серийная версия будет представлена 9 марта, но автопроизводитель уже выкладывает подробности о новом минивэне с нулевым уровнем выбросов.

Анонсированный электрический фургон будет выпускаться в двух версиях: для пассажиров и перевозки грузов. Также, как и Volkswagen Transporter, у него будут варианты с короткой и длинной колесной базой. Но в этом году выйдет только ID. BUZZ, а в 2023 году – грузовой ID.BUZZ Cargo.

Бренд также раскрыл двигатель, который будет установлен в ID. BUZZ. Обе модели выйдут на рынок с единственным электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и крутящим моментом 310 Нм, который интегрирован в заднюю ось.

В минивэны установят батареи емкостью 82 кВтч, а чтобы узнать автономность, придется подождать, так как эти данные ожидают утверждения.

Пассажирский Volkswagen ID. BUZZ вмещает пять человек, в то время как ID. BUZZ Cargo будет иметь только один ряд и три сиденья, а остальное пространство предназначено для груза.

При длине 4,71 м он почти на 20 см короче Volkswagen Transporter, что облегчит парковку. Несмотря на это, внутреннее пространство используется по максимуму благодаря колесной базе, которая всего на 1,2 см меньше, чем у его аналога.

Бренд указывает, что у авто будут колеса размером от 18 до 21 дюйма, и что радиус поворота в этой версии с короткой колесной базой или в стандартной версии будет составлять чуть более 11 метров как для пассажирской, так и для грузовой версии.

Багажник ID. BUZZ покрывает до 1121 литра за вторым рядом сидений, что делает его хорошим семейным электроминивэном, в то время как ID. BUZZ Cargo предлагает максимальную погрузочную площадь 3,9 м³.

Volkswagen указал максимальную скорость минивэна в 145 км/ч, чтобы максимально увеличить запас хода батареи. Это намного ниже, чем у самого мощного Transporter, который предлагает такую же мощность 204 л.с. и разгоняется до 199 км/ч.

Кроме того, бренд утверждает, что его низкий центр тяжести благодаря размещению аккумулятора между панелями пола способствует хорошим динамическим качествам.

На фото, которые распространил Volkswagen, можно рассмотреть дизайн, хотя он по-прежнему скрыт под камуфляжем.

Таким образом, Volkswagen присоединяется к группе электрических фургонов, чтобы противостоять большей части марок Stellantis, которые являются наиболее многочисленными предложениями на европейском рынке как в транспортном, так и в пассажирском вариантах.

Volkswagen подтверждает, что ID. BUZZ будет иметь функцию «Plug & Charge», когда транспортное средство идентифицирует себя непосредственно на зарядной станции, а выставление счетов производится автоматически. Также на авто будет двунаправленная зарядка для использования V2G (автомобиль-сеть). Так, например, солнечные панели, установленные в доме, могут накапливать избыточную энергию, возвращать ее в дом ночью или покрывать пики в периоды высокого потребления.

Хотя ID. BUZZ будет представлен в марте, на европейский рынок он выйдет не раньше осени.