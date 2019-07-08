Volkswagen поделится с Ford своей модульной платформой MEB для электромобилей





В феврале немецкий автопроизводитель Volkswagen, который сейчас ведет активное наступление на рынок электромобилей, заявил о готовности поделиться с другими компаниями своей модульной платформой VW MEB. Тогда же говорилось, что в числе первых этим предложением воспользуется второй по величине американский автопроизводитель Ford — несколькими неделями ранее Volkswagen и Ford объявили о намерении сотрудничать и делиться опытом в вопросах, касающихся разработки самоуправляемых и полностью электрических автомобилей. И вот на днях ресурс Reuters со ссылкой на человека, посвященного в ситуацию, сообщил, что после месяцев переговоров компании подписали рамочное соглашение о взаимном использовании технологий в области электрических и автономных автомобилей, которое расширяет сотрудничество между партнерами далеко за пределы коммерческого сегмента.

Самое примечательное в этом соглашении — Volkswagen поделится с Ford своей новой платформой MEB для электромобилей. То есть, следующий электромобиль Ford, который выйдет на рынок после электрокроссовера Mach E, будет использовать ту же платформу, что и, например, Volkswagen I.D. Crozz.

Ни VW, ни Ford не хотят делиться подробностями, хотя представители обеих компаний подтвердили достижение прогресса в переговорах. По словам одного из собеседников Reuters, на 11 июля запланирована встреча, в рамках которой ответственные за переговоры команды будут обсуждать тонкости многолетнего сотрудничества.

Очевидно, что это партнерство окажет огромное влияние как на будущее обеих компаний, так и на весь мировой рынок электромобилей. Разумеется, при условии добросовестного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. VW заполучит одного из крупнейших конкурентов в качестве клиента и союзника, обеспечив себе большее влияние в сегментах электромобилей и автономного вождения. В то же время Ford сможет ускорить электрификацию модельного ряда и сосредоточиться больше на тонкостях дизайна, чем на основах. Что касается потребителей, негативной стороной является неотвратимое сокращение разнообразия как обычных электромобилей, так и беспилотных моделей, положительной же — снижение производственных расходов и, как следствие, снижение цен. То есть, сами электромобили станут гораздо доступнее.

Источник: Reuters