Volkswagen объявил о создании каршеринга WE с автопарком из электромобилей и электросамокатов семейства I.D.

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Компания Volkswagen объявила о создании «зеленого» каршеринга WE, который начнет свою работу в 2019 году в Германии, а начиная с 2020 года расширит свою географию на крупнейшие города Европы, Азии и Северной Америки. Автопарк нового сервиса будет состоять исключительно из электромобилей концерна Volkswagen AG.

Помимо автомобильного каршеринга в рамках сервиса Volkswagen WE также будет использоваться «микромобильное» решение, которое позволит еще быстрее преодолевать короткие расстояние. С помощью той же программной платформы пользователи смогут брать напрокат электрические самокаты I.D. Cityskater и I.D. Streetmate.

Компания не рассказала, какие именно модели электромобилей собирается использовать в сервисе Volkswagen WE, однако судя по промоизображению, это вполне может быть хэтчбек I.D. Напомним, что Volkswagen пообещал, что эта модель окажется на $7-8 тыс. дешевле своего основного конкурента, которым немецкий автопроизводитель считает Tesla Model 3. Электромобиль VW I.D. получит запас хода от полного заряда батарей на уровне 400-600 км по европейскому циклу измерений NEDC.

Напомним, что ранее Volkswagen представил электрический минивэн MOIA на основе модели Volkswagen T6 с запасом хода 300 км, предназначенный для карпулинга (совместных поездок) в крупных городах.

Источник: Volkswagen