Volkswagen показал первый действующий прототип автономного робота-заправщика для зарядки электромобилей [видео]

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Ровно год назад немецкий автопроизводитель Volkswagen представил концепт автономного робота, который самостоятельно заряжает электромобили на парковке с помощью «прицепов» с аккумуляторами. На днях компания показала первые изображения реально действующих прототипов устройства.

За прошедший период принцип действия системы не изменился — она состоит из автономного робота и нескольких мобильных батарей, которые располагаются на парковке. Как только электромобиль приезжает на парковку, его владелец может инициировать процесс зарядки с помощью мобильного приложения или беспроводного протокола Car-to-X.

Далее робот самостоятельно подъезжает к электромобилю с прицепом-батареей, запрашивает открытие люка с зарядным гнездом, вставляет кабель мобильной батареи в соответствующий разъем и запускает процесс зарядки. Водитель может запросить определенное количество энергии (например, 20 кВтч), указать доступное для зарядки время (например, 20 минут) или же выбрать опцию «полный бак» (зарядка до уровня 80-100%).

Как только робот-заправщик подключает мобильную батарею к электромобилю, он готов обслуживать следующий — для этого он может транспортировать сразу несколько батарей одновременно. Разряженные мобильные батареи робот доставляет к сетевой розетке, где оставляет их заряжаться. Судя по данным, озвученным ранее, каждая мобильная батарея будет иметь емкость порядка 25 кВтч и сможет заряжать электромобили в скоростном режиме до 50 кВт (DC).

Сроки появления коммерческих образцов робота-заправщика Volkswagen пока не озвучиваются, но компания серьезно намерена вывести данное устройство на рынок. Напомним, что ранее Volkswagen представил мобильные скоростные зарядки для электромобилей с внутренней батареей на 360 кВтч.

Источник: Volkswagen