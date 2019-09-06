Volkswagen предложил владельцам классических Beetle трансформировать их автомобили в электромобили на основе компонентов VW e-up! (следующие на очереди Porsche 356 и VW Bus)

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen совместно с компанией eClassics предложил владельцам классических VW Beetle трансформировать их автомобили в электромобили, используя агрегаты от нового VW e-up!. Батареи интегрировали в пол, а компактный электродвигатель разместили на передней оси, так что у e-Beetle появился задний багажник.

В частности, для модернизации используется электродвигатель мощностью 60 кВт / 82 л.с. и блок батарей емкостью 36,8 кВтч, собранный из 14 модулей на 2,6 кВтч каждый. При этом возросшая мощность потребовала усиления шасси и тормозной системы. В результате электромобиль e-Beetle весом 1280 кг способен разгоняться до 150 км/ч, набирая первые 50 км/ч за 4 секунды и первые 80 км/ч — за 8 секунд.

Запас хода составляет 200 км, при этом поддержка скоростных зарядок позволит добавить еще 150 км пути за час заряда на станции, который можно потратить на обед или посещение туристических мест. Модернизацию будут проводить сертифицированные специалисты компании eClassics, которые потратили много времени на изучение особенностей данного процесса. О стоимости операции данных пока нет.

Представители Volkswagen отметили, что не планируют останавливаться на модели e-Beetle и вскоре предложат аналогичную модернизацию владельцам классических моделей Porsche 356 и минивэнов VW Bus. Рассматривается возможность использовать для подобной трансформации модульную платформу VW MEB, что позволит дополнительно улучшить характеристики таких электромобилей.

Напомним, что недавно аналогичное желание озвучил французский стартап Transition-One, который предлагает модернизировать бензиновые сити-кары в электромобили с помощью б/у батарей Tesla за $9,400. Похожая программа по трансформации классических автомобилей в электрические также есть у Jaguar, Aston Martin и др.

Источник: Volkswagen