Volkswagen представил второе поколение электромобиля Volkswagen e-up! с батареей емкостью 32,3 кВтч, запасом хода 260 км и ценником €22 тыс. (€17,3 тыс. после льгот)

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В рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила второе поколение компактного электромобиля Volkswagen e-up!, который получил улучшенные характеристики и более доступную стоимость.

Одним из самых главных улучшений стала батарея емкостью 32,3 кВтч, которая заменила первоначальный вариант на 18,7 кВтч. В результате запас хода увеличился до 260 км, хотя в первом поколении составлял всего 160 км. Среднее потребление энергии составляет 12,7 кВтч на 100 км пути.

Интересно, что в родственных моделях Seat Mii Electric и Skoda Citigo-e iV, созданных на той же платформе, используется батарея на 36,8 кВтч, однако не исключено, что в их случае производители могли указать полную емкость батарей, а Volkswagen — используемую. Гарантия на батарею составляет те же 8 лет или 160 тыс. км, что и для VW ID.3.

Время заряда батареи до 80% составляет порядка 60 минут при условии использования скоростной зарядной станции с мощностью 40 кВт. Запустить и остановить зарядку можно с помощью смартфона и фирменного приложения, которое также способно удаленно управлять системой кондиционирования (таким образом удобно предварительно нагреть или охладить салон во время зарядки, не используя для этого заряд батарей).

Переднеприводная модель Volkswagen e-up! использует аналогичный предшественнику электродвигатель мощностью 61 кВтч (83 л.с.) с крутящим моментом 212 Нм, который позволяет разгоняться до 130 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 11,9 секунды (предшественнику на это требовалось 12,4 секунды).

Вторым явным достоинством новинки выступает стоимость, которой по словам Volkswagen удалось добиться за счет высоких будущих объемов производства данной модели. Базовая цена второго поколения электромобиля Volkswagen e-up! в Германии составит €21,975, хотя первое поколение продавалось по цене от €26,900.

Покупатель модели также получит субсидию от государства («environmental bonus») в размере €2,000 и отдельную субсидию от Volkswagen в размере €2,380, что снизит реальную стоимость до €17,370. Тем, кто закажет модель в промежутке между 18 сентября и 31 октября 2019 года, получат возможность оформить лизинг с ежемесячными выплатами в размере всего €159 (на 36 месяцев с первоначальным платежом €2,000).

Источник: Volkswagen