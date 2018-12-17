Volkswagen провел первые дорожные испытания электромобиля VW I.D. на дорогах Южной Африки [фото, видео]

После того, как шпионские фотографии электромобиля Volkswagen I.D. из Южной Африки попали в сеть, немецкий автопроизводитель решил самостоятельно выложить качественные изображения и видео.

Представители компании подтвердили, что закамуфлированные экземпляры электрических хэтчбеков действительно проходили дорожные испытания на извилистых дорогах у океанского побережья Африки. Оформление Volkswagen I.D. не позволяет рассмотреть все детали новинки, однако уже сейчас понятно, что отличия серийной версии от представленного еще осенью 2016 года прототипа будут минимальными.

Напомним, что серийная сборка электромобилей Volkswagen I.D. стартует менее чем через год, в ноябре 2019 года, а продажи начнутся в начале 2020 года. При этом уже за первый год немецкий автопроизводитель планирует продать порядка 150 тысяч экземпляров модели и довести этот показатель до 1 млн за 5 лет с начала продаж.

По словам представителей компании, стоимость электрической модели будет «на том же уровне, что и у сравнимых по классу дизельных автомобилей». Данное утверждение позволяет предположить, что первенца семейства VW I.D. оценят примерно в $30,000, как и аналогичный по внешним габаритам Golf. При этом благодаря компактно скомпонованной платформе MEB, салон этого электромобиля будет сравним по размерам с гораздо более крупной моделью Passat.

Напомним, что по озвученным ранее данным, Volkswagen I.D. выйдет на рынок в трех версиях, которые будут отличаться не только емкостью батареи, но и мощностью электродвигателей. В начальной версии серийный электрохэтчбек получит «базовый» электродвигатель и батарею емкостью 48 кВтч, которая обеспечит запас хода на уровне 330 км по циклу WLTP. «Средняя» модификация Volkswagen I.D. с тем же двигателем сможет проехать от одного заряда уже 400-450 км, благодаря увеличенной батарее. И, наконец, топовая версия с более мощным электродвигателем будет ориентироваться на запас хода 600 км, при этом емкость батарей составит 62 кВтч.

Источник: Volkswagen