Volkswagen разрабатывает новый электрический Golf. А как же ID.3?

Volkswagen подтвердила разработку нового полностью электрического Golf, но что это означает для ID.3? Технический директор VW, Кай Груниц, говорит, что у этих двух электромобилей одни и те же потенциальные покупатели, но легендарность бренда Golf является важным преимуществом.

В этом году Volkswagen празднует 50-летний юбилей Golf после того, как первая модель сошла с конвейера в марте 1974 года. С тех пор VW продала более 37 млн автомобилей Golf восьми поколений по всему миру. Груниц подтвердил, что следующее поколение будет полностью электрическим и выйдет, вероятно, в 2028 году.

Что это означает для ID.3. Полностью электрический хэтч, разработанный для замены e-Golf, может быть заменен новым электрическим Golf.

У нас недостаточно места для того, чтобы иметь две или три разные модели на одного потенциального клиента. Мы начали работать над полностью электрическим Golf, но будет перекрытие с ID.3. — объяснил Груниц.

Груниц заявил, что Golf является «сердцем нашего бренда», и сказал, что VW не собирается убивать это название. По словам Груница, электрический Golf будет «настоящим Golf». «Он должен выглядеть как Golf. Он должен быть доступным, как Golf. Он должен ездить как Golf». Кай также подтвердил, что должна выйти версия GTI.

Новый полностью электрический Golf не будет базироваться на платформе MEB, как ID.3. По словам Груница, он будет построен на платформе SSP следующего поколения.