Volkswagen вложит $800 млн в модернизацию завода в Чаттануге (США), который с 2022 года будет выпускать электромобили на платформе MEB

Компания Volkswagen сделала несколько интересных заявлений во время Детройтского автосалона. Помимо глобального альянса с Ford, немецкий автопроизводитель объявил о решении вложить $800 млн инвестиций в модернизацию автомобильной фабрики в Чаттануге (Теннесси, США), где начиная с 2022 года будут собирать электромобили семейства VW ID. на модульной платформе MEB.

Это будет первая сборочная линия для электромобилей в США, при этом уже к 2022 году Volkswagen рассчитывает довести количество фабрик для производства электромобилей до восьми штук. Они будут расположены на трех континентах, в список войдут производства в Чаттануге (США), Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Дрездене (Германия), Млада-Болеслав (Чехия), Антинг и Фошань (Китай). Все восемь фабрик суммарно обеспечат годовой выпуск электромобилей на уровне 1 млн штук к 2025 году.

Первым «американским» электромобилем Volkswagen, который выйдет со сборочных линий в Чаттануге, станет электрокроссовер ID. CROZZ, чуть позже к нему присоединится электрический микроавтобус ID. BUZZ, который является своеобразным переосмыслением легендарной модели VW T1. Помимо электромобилей, американская фабрика продолжит выпускать ДВС-модели Atlas и Passat.

Напомним, что на протяжении нескольких следующих лет Volkswagen собирается представить более 20 полностью электрических автомобилей. Первой моделью нового поколения, которая пойдет в серийное производство, станет хэтчбек VW ID — его начнут собирать на фабрике в Цвиккау (Германия) уже в конце текущего года. Далее последуют модели ID. CROZZ и ID. BUZZ (в 2022 году), а также другие новинки.

К 2023 году немцы намерены инвестировать в технологии следующего поколения порядка 11 млрд евро, из которых 9 млрд евро пойдет на развитие электромобилей.

Источник: Volkswagen