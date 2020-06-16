Volkswagen: Заказать электромобиль VW ID.3 и зарядную станцию ID. Charger можно будет уже завтра, первые поставки стартуют в сентябре без части обещанных функций

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen официально заявил, что начиная с завтрашнего дня (17 июня 2020 года) в большинстве европейских стран стартуют заказы электромобиля VW ID.3, первые владельцы получат свои экземпляры уже в начале сентября (правда, не со всеми функциями), а при желании покупку можно будет дополнить фирменной зарядной станцией ID. Charger в трех конфигурациях.

Итак, более 30 тыс. энтузиастов, предзаказавших VW ID.3 1st Edition смогут окончательно определиться с дополнительными параметрами электромобиля (цвет автомобиля и салона) и приобрести его, выбрать два варианта поставки. Всем остальным функция заказа откроется только спустя четыре недели, при этом участники программы ID.3 1st Mover Club получат ряд льгот.





Самые нетерпеливые смогут получить свои VW ID.3 уже в начале сентября, но в электромобилях не будет работать система App Connect (то есть нельзя будет подключить смартфоны с помощью Apple CarPlay и Android Auto) и система навигации на основе проекционного экрана. Владельцам таких электромобилей придется дополнительно посетить ближайший сервисный центр в начале 2021 года для установки новой прошивки, в которой добавят две данные функции.

Более взвешенные покупатели могут подождать четвертого квартала 2020 года и получить электромобили с новейшей прошивкой. Как видим, слухи о неготовности программного обеспечения все же оказались правдивыми.

Электромобиль VW ID.3 1st Edition получит батарею емкостью 58 кВтч с запасом хода 420 км (WLTP) и единственный электродвигатель на задней оси с мощностью 150 кВт и крутящим моментом 310 Нм, который обеспечивает разгон от 0 до 60 км/ч всего за 3,4 секунды. Базовая версия стоимостью менее €40,000 получит навигацию, цифровое радио DAB+, подогрев руля и сидений, поддержку режима зарядки Mode 2 и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Версия Plus за €46,000 будет дополнена камерой заднего вида, системой Adaptive Cruise Control и бесключевым доступом/запуском двигателя Keyless Advanced, подсветкой салона, светотехникой matrix LED и 19-дюймовыми легкосплавными дисками. И, наконец, премиальную версию VW ID.3 1ST Max за €50,000 дополнят проекционным AR-дисплеем, аудиосистемой Beats, панорамной крышей, 20-дюймовыми дисками и полным наборов ассистирующих систем.

Чтобы закрыть вопрос с домашней зарядкой электромобилей, Volkswagen предложил их владельцам три варианта фирменной домашней зарядки ID. Charger за €399, ID. Charger Connect за €599 и ID. Charger Pro за €849. Все три модели обеспечивают мощность заряда 11 кВт и отличаются лишь возможностью удаленного беспроводного управления и доп.функциями. Разница между моделями раскрыта в таблице:

Источник: Volkswagen (1, 2)