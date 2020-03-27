«Это больше не смешно»: Инсайдеры уверяют, что софт для Volkswagen ID.3 совершенно не готов и исправить его не получается. В итоге электромобиль может выйти позже или без части обещанных функций





Мы уже несколько раз писали о том, что создатели электромобиля Volkswagen ID.3 допустили серьезные просчеты в процессе разработки программного обеспечения. Поначалу проблема не казалась важной, так как до начала поставок первым клиентам, запланированной на лето текущего года, остается несколько месяцев, а вносить изменения в ПО намного проще, чем в конструкцию самого электромобиля. Однако по информации инсайдеров дела обстоят все хуже и выход ID.3 на рынок в запланированные сроки находится под большим вопросом.

Основная проблема заключается в том, что немецкие специалисты попытались создать абсолютно новую программную архитектуру в слишком короткие сроки и с недостаточным количеством опытных разработчиков. В итоге на руках у Volkswagen есть только базовая версия ПО с минимальной функциональностью — именно ее устанавливают на уже собранные экземпляры VW ID.3, которые хранятся на нескольких площадках в Германии. Представители автопроизводителя уверяют, что уже к лету финальный коммерческий софт будет готов, после чего его по воздуху «зальют» на готовые к отправке покупателям электромобили.

В свою очередь инсайдеры рисуют совершенно другую картину — система содержит серьезные ошибки в самой структуре, исправить ее в короткие сроки и под давлением не удается, отдельные модули не могут корректно взаимодействовать друг с другом, в результате вся система вылетает или зависает. Несколько ответственных за проект менеджеров уже покинули свои посты, что также не способствует быстрому решению проблем. Специалисты смогли довести до ума буквально несколько электромобилей, но это была «тонкая ручная работа» над оптимизацией каждого конкретного экземпляра. Соответственно, в таком случае ни о каком серийном производстве и объемах поставок в размере нескольких десятков тысяч не может быть и речи.

Ситуация настолько серьезная, что по слухам руководство Volkswagen даже обратилось с просьбой о помощи в совместной разработке ПО для электромобилей к Daimler, однако этот немецкий автопроизводитель уже успел заключить аналогичное партнерство с BMW.

В итоге, на данный момент рассматривается две опции: задержка начала поставок VW ID.3 клиентам еще на несколько месяцев (ее будет достаточно легко списать на эпидемию коронавируса) или же поставки электромобилей в срок, но без некоторых уже обещанных клиентам функций, которые добавят впоследствии с помощью обновлений по воздуху.

У Volkswagen остается менее полугода на решение проблем, мы продолжаем следить за ситуацией.

Источник: InsideEV’s