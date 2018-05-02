Volvo начинает тестировать в Швеции электробусы-гармошки повышенной вместимости с зарядками на остановках

Компания Volvo объявила о начале тестирования в Гетеборге (Швеция) удлиненных электрических автобусов с гармошкой. В июне текущего года на маршрут выйдут два тестовых электробуса длиной 18,7 метра, способных перевозить до 135 пассажиров, из которых 38 сидячих. Программа тестирования будет проводиться совместно с проектом ElectriCity, который еще в 2014 году объявил о планах построить специальное дорожное покрытие с возможностью индуктивной подзарядки электроавтобусов на ходу.

Электробусы оснащены четырьмя двойными дверями, которые позволят быстро и беспрепятственно выйти на нужной остановке практически из любого места салона. В салоне будет доступна бесплатная Wi-Fi сеть, зарядки для мобильных телефонов и мониторы с информацией о пробках по маршруту следования, доступные для пассажиров внутри салона и ожидающих посадки на остановках.

Чтобы решить проблему с достаточной емкостью аккумуляторов, две остановки на маршруте следования будут оснащены скоростными зарядными станциями OppCharge. Благодаря использованию открытого стандарта, этими зарядками смогут пользоваться и электробусы других производителей. В Volvo рассчитали емкость батарей таким образом, чтобы электробусы могли передвигаться в час-пик без необходимости длительной подзарядки, останавливаясь для зарядки в периоды с меньшей нагрузкой или же после возвращения в депо.

Напомним, что недавно Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo FL Electric с батареей на 100-300 кВтч и запасом хода до 300 км, предназначенный для коммерческого использования на улицах городов, включая доставку грузов, вывоз мусора и другие операции.

Источник: Volvo