«ВОЛЯ» и еще четыре компании до конца года могут быть поглощены и объединены в новом телеком-холдинге

Компания «ВОЛЯ», которая на этой неделе объявила об очередном повышении тарифов, вскоре может сменить владельцев. Что еще интереснее, потенциальным покупателем одного из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета называют структуру, за которой стоят бывший глава администрации президента и экс-владелец медиа-холдинга УМХ Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Об этом ресурсу LIGA.net сообщили сразу от нескольких информаторов из телеком-сферы, пожелавших сохранить свою анонимность.

Переговоры сторон еще пока не завершены, так что ни предполагаемой суммы сделки, ни условий, ни каких либо-других подробностей пока нет. Сообщается, что сейчас в компании проходит due diligence – процедура объективной оценки активов, включающая всесторонний анализ деятельности компании и комплексную проверку ее финансового состояния.

Для справки, «Воля» обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. Ее основными акционерами выступают фонды Providence Equity Partners (34,92%) и Sigma Bleyzer (15,3%). За последние несколько лет компания инвестировала 700 млн грн в модернизацию сети, 500 млн грн — в контент, 200 млн грн — в абонентское оборудование.

СобеседникиLIGA.net утверждают, что Providence Equity Partners уже принял решение продать свою долю в «Воле». Но Ложкин заинтересован в покупке всех 100% компании. Поэтому другие акционеры получили предложения о продаже их пакетов.

Представители телеком-рынка на правах анонимности рассказали источник, что кроме «Воли» компании Ложкина/Пивоварского ведут переговоры о покупке с еще рядом интернет-провайдеров. Отмечается, что переговоры начались еще летом. Примечательно, что как раз в июне этого года стало известно том, что они создали инвестиционную компанию.

«Речь идет примерно о пяти компаниях из первой десятки», — отмечает один из собеседников.

Источнику удалось выяснить, что Борис Ложкин в итоге может создать пул из таких провайдеров как Воля, а также Фрегат, Триолан, Фринет, Тенет (крупнейшая одесская сеть). В Триолане сказали, что ничего не слышали о переговорах, в Фрегате от комментариев отказались, тогда как некоторые дали ответ вроде «подождите немного, и мы все объявим».

По оценкам ряда участников телеком-рынка, с учетом абонентской базы в 2 млн человек сумма сделки по «Воле» не должна быть ниже $200 млн. Но собеседник, близкий к Ложкину, говорит, что за такой актив и $100-150 млн – это много. То есть, есть вероятность, что переговоры могут сорваться. Но в любом случае все должно решится до конца года, каков бы не был итог.

У Ложкина запрос LIGA.net оставили без комментариев, тогда как Пивоварский еще в прошлом месяце, комментируя возможную сделку с «Волей» заявлял, что «анализирует разные сферы бизнеса, но никаких сделок заключать пока не планирует».

Источник отмечает, что объединив пять вышеупомянутых компаний можно конкурировать по размеру абонентской базы интернет-доступа с нынешним лидером рынка Укртелекомом, который обслуживает около 1,5 млн абонентов и стать крупнейшим кабельным оператором страны.

Источник: liga.net