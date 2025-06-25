Возвращение BlackBerry Passport — смартфон Titan 2 воспроизводит форму и физическую клавиатуру легенды с Android

Пока большинство производителей смартфонов соревнуется, у кого больше камер и гигабайтов, некоторые компании обращают внимание на нишу, которую уже почти забыли. Китайская компания Unihertz решила напомнить, что физическая клавиатура может быть удобным инструментом для работы. Ее новинку Titan 2 можно рассматривать как современный вариант BlackBerry Passport с поддержкой 5G, Android 15, двумя экранами и удобной клавиатурой.

Titan 2 представляет собой продолжение линейки, вдохновленной BlackBerry Passport. Новинка стала тоньше (10,85 мм против 16,65 мм у предшественника), легче (235 г) и куда производительнее. Устройство получило два экрана. Основной дисплей имеет диагональ 4,5 дюйма и разрешение 1440×1440 пикселей. Да, по современным меркам это немного, но с учетом физической клавиатуры, вполне достаточно. Ведь эта модель ориентирована на тех, кто работает с текстами, почтой и документами, а не Netflix или TikTok. QWERTY-клавиатура подверглась доработке: она теперь более удобная, надежная и адаптивная. Каждой кнопке можно назначить ярлыки на короткое и длинное нажатие, а еще свайпать по клавишам, чтобы листать страницы. Интересным дополнением является второй 2-дюймовый экран сзади (502×410 пикселей), вмонтированный прямо в блок камер. Он показывает уведомления, виджеты и даже может помочь сделать селфи основной камерой.

Внутри разместился 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного накопителя. Батарея немного меньше, чем у Titan первого поколения, она имеет емкость 5050 мА-ч. Но теперь устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Беспроводной зарядки не завезли.

Новинка получила несколько камер. На задней панели расположился главный 50-мегапиксельный модуль вместе с 8-мегапиксельным телефото модулем. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор. Titan 2 поддерживает Bluetooth 5.4, NFC, FM-радио, двухдиапазонный GPS, инфракрасный порт, имеет сканер отпечатков пальцев и две программируемые кнопки на боковине.

Смартфон Titan 2 сейчас доступен для заказа через Kickstarter, и компания уже собрала необходимую сумму. Розничная цена составляет $399, но для первых покупателей предусмотрена льготная цена $269. Поставки планируют начать в октябре 2025 года.

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Источник: The Verge