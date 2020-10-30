Впервые в истории в Европе продали электрических автомобилей больше, чем дизельных [инфографика]





Исследовательская компания JATO Dynamic опубликовала отчет по продажам автомобилей на рынке Европы, согласно которому в сентябре текущего года в 27 странах региона впервые было продано больше «электричек», чем «дизелей». Это первый случай в истории, когда «зеленые» модели превзошли один из типов топливных автомобилей, при этом еще три года назад именно дизельные версии доминировали на рынке Европы.

Справедливости ради отметим, что речь идет не только о чистых «батарейных» электромобилях (BEV), но и о любых электрифицированных версиях, включая подключаемые и другие гибриды (PHEV, HEV). Всего за сентябрь текущего года в Европе продали 1,3 млн автомобилей (на 1,2% больше, чем годом ранее), из которых 25% или 327,800 оказались электрическими. Интересно, что больше половины из них (173,800 или 13% рынка) оказались мягкими гибридами, а только 154,000 (12% рынка) — подключаемыми гибридами и электромобилями.

Самые продаваемые электромобили в Европе:

Tesla Model 3 — 15,702 шт

Renault ZOE — 11,023 шт

Volkswagen ID.3 — 7,897 шт

Hyundai Kona — 6,055 шт

KIA Niro — 4,911 шт

Еще больше информации о европейском рынке автомобилей можно увидеть на инфографике:

Источник: Insideev’s, JATO Dynamic