VR-версия Assassin’s Creed, RPG-приключение Asgard’s Wrath 2 и ритм-игра от Sega – главные анонсы Meta Quest Gaming Showcase 2023

2023-й год может стать важным для Meta в области VR-гейминга. Компания только что анонсировала Quest 3, а учитывая запуск PSVR 2 от Sony и будущий релиз гарнитуры Apple с игровыми возможностями – конкуренция значительно возрастет. Однако инвестиция в платформу виртуальной реальности Meta, похоже, будет оправдана для игроков, поскольку в 2023 году выйдет около 20 VR-игр для Quest.

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Asgard’s Wrath 2 – масштабное RPG-приключение

На презентации Meta продемонстрировала кадры геймплея сиквела Asgard’s Wrath – приключенческого ролевого ААА-экшена, который неплохо приняли пользователи. Разработчики обещают кампанию на 60 часов с режимом roguelite dungeon, а в трейлере можно увидеть бой на мечах, метание топора, головоломки, мини-игры и даже рыбалку.

Asgard’s Wrath 2 для гарнитур Quest планируют запустить зимой 2023 года.

Assassin’s Creed на гарнитурах Quest

Приключенческий боевик Assassin’s Creed доступен почти на каждой игровой платформе, и в этом году в список добавляются гарнитуры Quest.

Подробности об игре под названием Assassin’s Creed Nexus VR Meta не раскрыла, однако обещала, что ее представят на мероприятии Ubisoft Forward 12 июня.

Игра за Векну в Stranger Things VR

Если вы когда-нибудь хотели поиграть за главного антагониста 4-го сезона «Очень странных дел», VR-версия Stranger Things позволит вам это сделать. Трейлер, который показала Meta на презентации, выглядит немного жутко, но тем и интереснее.

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Выпуск игры запланирован на осень 2023 года.

Samba de Amigo в VR

Этой осенью Sega добавит ритм-игру Samba de Amigo в гарнитуры Quest, а значит можно будет потрясти виртуальными маракасами под ассортимент из 40 хитов.

Сюжетный трейлер Ghostbusters VR

О Ghostbusters VR Meta говорила на прошлогодней выставке, а вчера опубликовала новый сюжетный трейлер игры, действие которой происходит в Сан-Франциско и которая позволяет играть с тремя друзьями.

Выход игры также запланирован на осень.

Powerwash Simulator VR

Еще одна игра, которая выйдет в этом году – успокаивающая Powerwash Simulator, которая поможет вам сымитировать процесс уборки в VR.

Полный список игровых анонсов можно просмотреть в блоге Meta.