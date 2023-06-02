Новости Игры 02.06.2023 в 11:12

VR-версия Assassin’s Creed, RPG-приключение Asgard’s Wrath 2 и ритм-игра от Sega – главные анонсы Meta Quest Gaming Showcase 2023

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Катерина Даньшина

Автор новостей

2023-й год может стать важным для Meta в области VR-гейминга. Компания только что анонсировала Quest 3, а учитывая запуск PSVR 2 от Sony и будущий релиз гарнитуры Apple с игровыми возможностями – конкуренция значительно возрастет. Однако инвестиция в платформу виртуальной реальности Meta, похоже, будет оправдана для игроков, поскольку в 2023 году выйдет около 20 VR-игр для Quest.

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Asgard’s Wrath 2 – масштабное RPG-приключение

На презентации Meta продемонстрировала кадры геймплея сиквела Asgard’s Wrath – приключенческого ролевого ААА-экшена, который неплохо приняли пользователи. Разработчики обещают кампанию на 60 часов с режимом roguelite dungeon, а в трейлере можно увидеть бой на мечах, метание топора, головоломки, мини-игры и даже рыбалку.

Asgard’s Wrath 2 для гарнитур Quest планируют запустить зимой 2023 года.

Assassin’s Creed на гарнитурах Quest

Приключенческий боевик Assassin’s Creed доступен почти на каждой игровой платформе, и в этом году в список добавляются гарнитуры Quest.

Подробности об игре под названием Assassin’s Creed Nexus VR Meta не раскрыла, однако обещала, что ее представят на мероприятии Ubisoft Forward 12 июня.

Assassin's Creed Nexus VR

Игра за Векну в Stranger Things VR

Если вы когда-нибудь хотели поиграть за главного антагониста 4-го сезона «Очень странных дел», VR-версия Stranger Things позволит вам это сделать. Трейлер, который показала Meta на презентации, выглядит немного жутко, но тем и интереснее.

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Выпуск игры запланирован на осень 2023 года.

Samba de Amigo в VR

Этой осенью Sega добавит ритм-игру Samba de Amigo в гарнитуры Quest, а значит можно будет потрясти виртуальными маракасами под ассортимент из 40 хитов.

Сюжетный трейлер Ghostbusters VR

О Ghostbusters VR Meta говорила на прошлогодней выставке, а вчера опубликовала новый сюжетный трейлер игры, действие которой происходит в Сан-Франциско и которая позволяет играть с тремя друзьями.

Выход игры также запланирован на осень.

Powerwash Simulator VR

Еще одна игра, которая выйдет в этом году – успокаивающая Powerwash Simulator, которая поможет вам сымитировать процесс уборки в VR.

Полный список игровых анонсов можно просмотреть в блоге Meta.


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