Время менять пароли: 184 млн аккаунтов Apple, Google, Microsoft и других сервисов «утекли» в интернет

Если давно не меняли пароли главных цифровых учетных записей — есть «замечательная» возможность это сделать. Миллионы аккаунтов Apple, Google, Microsoft и PayPal найденные в огромной базе данных.

Джеремая Фаулер, репортер по кибербезопасности Website Planet, обнаружил базу на 184162718 уникальных логинов и паролей, общим объемом в 47,42 ГБ необработанных данных. Фаулер получил доступ к ограниченной выборке данных, где он нашел тысячи файлов, содержащих электронные адреса, имена пользователей и пароли для многих служб, включая основных поставщиков электронной почты, продуктов Microsoft, учетные записи Apple и социальных сетей, в частности Facebook, Instagram, Snapchat и тому подобное. Игровые сайты также не остались без внимания хакеров — база также содержала учетные данные Roblox.

Журналист пишет, что также видел учетные данные банковских и финансовых счетов, медицинских платформ и даже правительственных порталов ряда стран. Он подтвердил подлинность утечки данных электронными письмами на некоторые адреса, включенные в базу — с уведомлением, что он расследует утечку. Пользователи подтвердили, что данные в базе действительно соответствуют их фактическим паролям.

К сожалению, ему не удалось идентифицировать того, кто выложил базу. Хотя связанный IP-адрес вел к двум доменным именам, но одно было недоступно, а другое отображалось как незарегистрированное и доступное для приобретения. Фаулер немедленно принял меры и сообщил хостинг-провайдеру, который вскоре ограничил публичный доступ к базе. Однако провайдер отказался разглашать информацию о владельце.

Непонятно, как долго база данных была общедоступной, прежде чем Фаулер ее обнаружил. Он говорит, что записи содержат многочисленные признаки сбора данных с помощью вредоносного ПО, специально разработанным для сбора конфиденциальной информации из зараженных систем. Учитывая, что это нарушение не ограничивалось одним сервисом и коснулось пользователей во всем мире, на всякий случай советуем сменить пароли к важным интернет-сервисам.