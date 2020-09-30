ВРУ приняла закон «Об электронных коммуникациях»: при необоснованном списании денег абоненты смогут подавать электронную жалобу регулятору

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30 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон №3014 «Об электронных коммуникациях». Он регламентирует работу сфер телефонной связи и интернет-доступа.

Отмечается, что действующая законодательная база в сфере электронных коммуникаций формировалась более 15 лет назад и уже не отвечает ни современным требованиям рынка, ни европейским стремлениям Украины. Новый закон является необходимым шагом на пути к евроинтеграции и вхождения нашей страны в Единый цифровой рынок ЕС. При этом Украина одной из первых среди стран-партнёров ЕС имплементирует в своё законодательство положения европейского Кодекса электронных коммуникаций, который способствует:

конкуренции на рынке услуг электронных коммуникаций

подключению и доступу населения к высокоскоростному интернету

развитию внутреннего рынка за счёт устранения лишних регуляторных барьеров

защите интересов потребителей.

Что изменится для операторов?

Закон «Об электронных коммуникациях» вводит принцип технологической нейтральности. Операторы мобильной связи смогут сами определять, какую технологию связи использовать на своих частотах. Кроме того, операторы смогут передавать друг другу права на пользование радиочастотным спектром и пользоваться им совместно. Сейчас самостоятельно вести переговоры об использовании спектра операторы не могут.

Законом также предусмотрено, что все взаимодействие между операторами и регулятором будет происходить онлайн, через электронную платформу. К тому же, новым операторам будет легче начать свою работу. Им достаточно будет сообщить регулятору о начале своей деятельности.

Что изменится для абонентов?

Как заявляют в Минцифры, закон «Об электронных коммуникациях» ориентирован на защиту прав потребителей. Отныне доступ к качественному интернету является универсальной услугой. То есть он должен гарантироваться гражданам государством.

Операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета, а заявленная оператором скорость не должна отличаться от реальной.

Упрощается процедура защиты прав абонента. Если у него неправомерно списаны деньги со счёта, ему не нужно идти в суд. Вопрос можно решить, обратившись к регулятору с электронной жалобой. К тому же существенно увеличивается штраф за нарушение прав абонентов. Вместо нынешних 850-1700 грн предусматривается штраф в пределах 17000-85000 грн за каждый факт нарушения прав абонентов.

Закон «Об электронных коммуникациях» вступает в силу с 1 января 2022 года. Для того, чтобы его нормы воплотились в жизнь, Правительство в течение года должно обновить ряд подзаконных актов.

Источник: Минцифры