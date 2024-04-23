«Все конкуренты так делают»: ИИ-исследовательница судится с Amazon за пренебрежение авторскими правами

ИИ-исследовательница и экс-менеджер Amazon Вивиан Гадери обвиняет бывшего работодателя в нарушении требований по авторскому праву. Тех, которые он сам установил.
Об этом говорится в тексте судебного иска к компании, на который ссылается The Register.
Кроме этого, экс-сотрудница обвиняет компанию в трудовой дискриминации, нарушении закона об отпуске, несправедливом увольнении после декрета. Но есть там и некоторые интересные детали о «внутренней кухне» компании.
Вивиан Гадери подала иск против Amazon на прошлой неделе. Она работала в подразделениях Amazon Alexa и Amazon LLM. На работе она добилась определенных успехов и получила повышение.
Вивиан вернулась на работу после декрета в январе 2023 года и взялась за работу над большой языковой моделью. В ее обязанности входило выявление нарушений внутренней политики Amazon в отношении авторского права и передача этих фактов в юридический отдел.
В марте директор ее команды поставил задачу — найти причины, почему Amazon не достигает своих целей по качеству поиска Alexa.
В разговоре он порекомендовал для улучшения результатов игнорировать политику авторского права. Директор попросил обратить внимание на конкурентов со словами «все так делают».
После этого она встретилась с представителем юридического отдела, чтобы выразить свою обеспокоенность указанием, вышестоящего руководства. Однако эта встреча не имела результатов.
В заявлении сказано, что впоследствии она попросила перевестись в другую команду. Но ей отказали. Затем поставили другую задачу, которая заключается в выполнении плановых показателей: требовали создать план уменьшения расходов на хранение данных в AmazonBot на 75% всего за 8 рабочих дней.
Поэтому Вивиан Гадери заявила в жалобе, что такие задачи ставили перед ней специально, ожидая провала и приближая увольнение.
«Все так делают». Не только Amazon
Обвинения в нарушении авторских прав для ИИ-разработчиков сейчас не удивят никого.
- В прошлом году писатели Пол Трембле, Кристофер Голден, Ричард Кадри и стендаперка Сара Сильверман обвиняли OpenAI в незаконном похищении их работ.
- YouTube удалил трек со сгенерированным ИИ голосом Эминема — после жалобы Universal Music на нарушение авторских прав.
- New York Times подавал в суд на Microsoft и OpenAI, утверждая, что ИИ использовал статьи без разрешения.OpenAI же обвинила The New York Times во взломе ChatGPT с целью подать иск о нарушении авторских прав.