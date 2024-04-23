Новости Новости 23.04.2024 в 17:35 comment views icon
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«Все конкуренты так делают»: ИИ-исследовательница судится с Amazon за пренебрежение авторскими правами

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Ігор Шелудченко

Автор новин

ИИ-исследовательница и экс-менеджер Amazon Вивиан Гадери обвиняет бывшего работодателя в нарушении требований по авторскому праву. Тех, которые он сам установил.

Об этом говорится в тексте судебного иска к компании, на который ссылается The Register.

Кроме этого, экс-сотрудница обвиняет компанию в трудовой дискриминации, нарушении закона об отпуске, несправедливом увольнении после декрета. Но есть там и некоторые интересные детали о «внутренней кухне» компании.

Вивиан Гадери подала иск против Amazon на прошлой неделе. Она работала в подразделениях Amazon Alexa и Amazon LLM. На работе она добилась определенных успехов и получила повышение.

Вивиан вернулась на работу после декрета в январе 2023 года и взялась за работу над большой языковой моделью. В ее обязанности входило выявление нарушений внутренней политики Amazon в отношении авторского права и передача этих фактов в юридический отдел.

В марте директор ее команды поставил задачу — найти причины, почему Amazon не достигает своих целей по качеству поиска Alexa.

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В разговоре он порекомендовал для улучшения результатов игнорировать политику авторского права. Директор попросил обратить внимание на конкурентов со словами «все так делают».

После этого она встретилась с представителем юридического отдела, чтобы выразить свою обеспокоенность указанием, вышестоящего руководства. Однако эта встреча не имела результатов.

В заявлении сказано, что впоследствии она попросила перевестись в другую команду. Но ей отказали. Затем поставили другую задачу, которая заключается в выполнении плановых показателей: требовали создать план уменьшения расходов на хранение данных в AmazonBot на 75% всего за 8 рабочих дней.

Поэтому Вивиан Гадери заявила в жалобе, что такие задачи ставили перед ней специально, ожидая провала и приближая увольнение.

«Все так делают». Не только Amazon

Обвинения в нарушении авторских прав для ИИ-разработчиков сейчас не удивят никого.


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